Kiska navštívil Izrael, vyzdvihol univerzitu aj podzemnú nemocnicu

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska dnes začal oficiálnu návštevu Izraela v meste Haifa, kde navštívil technologický inštitút Technion a nemocnicu Rambam, ktorej garážové priestory sa v krízovej situácii dokážu za 48 hodín zmeniť na plne funkčnú podzemnú nemocnicu. Informácia sa nachádza na internetovej stránke prezidenta.





Univerzita musí slúžiť spoločnosti .



Univerzita Technion, ktorá patrí k špičkovým univerzitám na svete, je známa aj vďaka úspešnému technologickému centru a inkubátoru pre startupy. Ročný rozpočet univerzity je síce desaťnásobne vyšší ako rozpočet Slovenskej technickej univerzity, úspešná škola však podľa Kisku musí mať okrem špičkových študentov a špičkových profesorov aj víziu. „Univerzita musí slúžiť štátu, slúžiť spoločnosti, meniť spoločnosť, dávať jej nové výzvy, nové impulzy,“ myslí si prezident.



Slovensko ako malá krajina sa podľa prezidenta musí veľa učiť. „Ak chceme uspieť v modernom svete, tak musíme pochopiť, že vzdelanie je nevyhnutnou nutnosťou, “zdôraznil a pripomenul potrebu investovania do inovácií a do prepojenia základného i aplikovaného výskumu. „Potrebujeme mať u nás špičkové firmy, špičkový výskum. Ak ich budeme mať, mladí ľudia sa s veľkou radosťou vrátia domov," povedal prezident na margo toho, že mnoho mladých ľudí ostáva v zahraničí.



Kiska ocenil optimizmus Izraelčanov



Za prítomnosti hlavy štátu podpísali na pôde univerzity predstavitelia Technionu a bratislavskej STU dohodu o spolupráci v oblasti vesmírneho výskumu.



Počas návštevy nemocnice Rambam v Haife prezident Kiska ocenil optimizmus Izraelčanov. „V tejto nemocnici vidíme, v akých podmienkach ľudia v tejto modernej krajine žijú. Vidíme, že musia byť pripravení aj na to najhoršie. Keby znova začali umierať nevinní ľudia, civilisti, pripravili niečo, čo im môže pomôcť,“ povedal prezident po návšteve priestoru, ktorý sa v prípade ohrozenia môže zmeniť na funkčnú nemocnicu s 2 500 lôžkami.



„Možno práve tu si uvedomujeme, v akej šťastnej časti sveta my Slováci žijeme. A mali by sme si vážiť to, čo máme,“ dodal. V nemocnici Rambam navštívil prezident aj detské onkologické oddelenie. Hlava štátu absolvuje okrem štátnej návštevy Izraela aj pracovnú návštevu Palestíny. Sprevádza ho minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, návštevu ukončí vo štvrtok.