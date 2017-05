Kiska monackému kniežaťu predstavil ekokapsulu, spája ich nadšenie pre inovácie

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) – Prezidenta Andreja Kisku a monacké knieža Alberta II. spája nadšenie pre inovácie, ale rozumejú si aj v témach ako životné prostredie. Podľa prezidenta sa Slovensko môže Monakom inšpirovať aj pokiaľ ide o turizmus. Vyplýva to z jeho utorkového vyhlásenia po stretnutí s kniežaťom Monaka Albertom II., ktorý je na dvojdňovej návšteve Slovenska.





„Monako dokázalo skutočne vyťažiť veľmi veľa z toho, čo má. V tom môže byť pre našu krajinu veľkou inšpiráciou. Od Monaka sa môžeme veľa učiť napríklad v propagácii cestovného ruchu, kde percentá HDP presahujú 20 percent a to je pre nás veľkou výzvou,“ povedal Kiska a dodal, že Albert II. nie je iba veľkým priateľom Slovenska, ale aj propagátorom našej krajiny.



Hovorili o aj o inováciách



Prezident v utorok s kniežaťom hovoril aj o inováciách. „Spolu s Jeho výsosťou zdieľame nadšenie pre inovácie a som rád, že Jeho výsosť bola osobne na prezentácii nášho aeromobilu v Monaku,“ povedal Kiska.



Ako dodal, obe krajiny si uvedomujú, že ich služby a produkty musia mať vysokú pridanú hodnotu, ak chcú uspieť. „I my v Monaku sa usilujeme byť čo najinovatívnejšími, snažíme sa o čo najčistejšiu, najefektívnejšiu dopravu a o to väčší obdiv si vyslúžil aeromobil, ktorý bol predstavený na Veľkom monackom inovatívnom fóre. Možno aj vďaka tomu sme si uvedomili, aké dôležité je mať v budúcnosti čistú, či už pozemnú alebo leteckú dopravu,“ dodal Albert II.









Slovenská hlava štátu pripomenula, že Albert II. je vášnivým bojovníkom za ochranu životného prostredia. „Veľmi rád som mu predstavil ekokapsulu, energeticky nezávislú a ľahko premiestniteľnú bytovú jednotku,“ dodal Kiska.



Albert II. si v roku 2006 počas svojej návštevy prevzal aj cenu medzinárodného festivalu odborných filmov Honour of Ekotopfilm za mimoriadny prínos k ochrane životného prostredia a za mimoriadny čin. Tým činom bola jeho expedícia na Severný pól, ktorá vzbudila enormný záujem o ochranu spoločného životného prostredia.



Otvorili ekonomické fórum



Predstavitelia Slovenska a Monaka spolu hovorili okrem toho aj o bezpečnosti a terorizme. Kisku zaujímal názor kniežaťa na túto tému, keďže Monako je iba pár kilometrov vzdialené od francúzskeho Nice, kde sa stal vlani teroristický útok.



Kisku podľa vlastných slov príjemne prekvapilo, ako si Albert II. dobre pamätá Slovensko, napríklad Tatry či Banskú Štiavnicu zo svojich predchádzajúcich návštev v roku 2006 a z roku 2002, keď tu bol ešte ako korunný princ.



Ako dodal Albert II. okrem týchto návštev prišiel na Slovensko aj súkromne. Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy, tie sa podľa neho posilnili otvorením monackého konzulátu v Bratislave v roku 2013. Avizoval, že ešte počas spoločného programu s Kiskom sa budú zhovárať o témach ako budúcnosť EÚ, ekonomika, bezpečnostná situácia či životné prostredie.



Knieža Albert II. a prezident Kiska v utorok spolu otvorili aj Slovensko-monacké ekonomické fórum. Knieža prijme aj premiér Robert Fico a zavíta aj k pamätníku Brána slobody na Devíne. Späť do Monaka sa Albert II. vracia v stredu 3. mája, tak, aby sa večer mohol zúčastniť na semifinále Ligy majstrov, a to na zápase AS Monaka a Juventus Turín.