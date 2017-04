Kiska bude vysvetľovať let do Poľska, mal tam brať súkromné osoby vrátane dcéry

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií otvoril konanie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi za jeho účasť na poklepaní základného kameňa mrakodrapu....

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií otvoril konanie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi za jeho účasť na poklepaní základného kameňa mrakodrapu vo Varšave.



Problémom je najmä to, že vo firme, ktorá ide mrakodrap stavať, pracuje Kiskova dcéra. Podnet voči prezidentovi na výbor podali koaliční poslanci Smeru a SNS. Podľa nich zneužil svoje právomoci, keď vládnym špeciálom letel na návštevu Poľska spolu so svojou dcérou Natáliou a inými súkromnými osobami. Za začatie konania hlasovalo 12 zo 14 členov výboru. K podnetu sa bude môcť prezident na výbore vyjadriť..





Predseda výboru Martin Poliačik (SaS) však začatie konania považuje za neoprávnené i napriek tomu, že ide o kvalifikovaný podnet. „Veľmi rád si pozriem vyjadrenie ministerstva vnútra k okolnostiam k tomuto letu, inak to považujem za politickú hru proti prezidentovi,“ povedal.



Poslanec Pavol Goga (Smer-SD) si myslí, že podnet voči Kiskovi je legitímny. „Budeme radi, keď sa kancelária prezidenta vyjadrí,“ povedal. Zároveň dodal, že súčasný zákon o konflikte záujmov nie je moderný. Ak by prešiel úpravou, nevidí problém v tom, ak sa verejní funkcionári zúčastnia na podobných akciách.



