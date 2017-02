King Shaolin dokončili album Play Against The Rules

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská new-age popová kapela King Shaolin dokončila svoj druhý album Play Against The Rules. Novinka bude obsahovať jedenásť piesní a tiež bonus, ktorým je už zverejnená coververzia skladby Duch Človeka kapely IMT Smile.



Líder skupiny má z novinky veľkú radosť .



Muzikanti k piesni nedávno ponúkli aj videoklip. Líder skupiny Dominik Štofko má z novinky veľkú radosť. "Počas posledných rokov som objavil mnoho rôznych princípov, aplikácie hudobných aranžmánov a produkcie, ktoré mi sedia, čím som starší však zisťujem, že možností je nespočetne veľa. Rozdiel je, že teraz už nejdem naslepo. Keď urobím nový song, viem, ako chcem, aby znel. A po textovej stránke sa snažím ísť čo najhlbšie do seba. Píšem príbehy, ktoré som zažil, postoje k životu, smútky, radosti, všetko sa snažím zachytiť čo najpravdivejšie a zo srdca. Som na tento nový album veľmi hrdý. Je to jedenásť songov, za ktorými si absolútne stojím a nesú v sebe veľký kus pravdy," uviedol spevák.







"Od momentu, keď sme zverejnili náš debut, sme v jednom kole. Zahrali sme cez 370 koncertov, ja som skomponoval nespočetné množstvo skladieb, niektoré sa dostali k ľudom cez digitálny svet, niektoré sme hrávali a doteraz hráme na koncertoch a ostatné sú zamknuté v šuplíku. Avšak v podstate princíp ostal rovnaký. Túžba spraviť krásnu melódiu, song, ktorý ma kompletne vyjadruje a opisuje a obliecť ho do šiat, ktoré sa mu najviac hodia, no a hlavne pritom mať radosť," povedal Štofko.



Kapela debutovala albumom Road To The Machiavelli Valley



Formácia predstaví nové skladby aj na turné, počas ktorého navštívi od 3. marca do 1. apríla osem slovenských miest. Ako hostia sa predstavia Celeste Buckingham, Vladis, Martin "Majlo" Štefánik, Graeme Mark Band, Samuel Kšiňan, The Youniverse, Jeno´s Brothers, Komajota, Darkness Positive, The Parentals a Horehigh.



"Na turné predstavíme úplne nový koncertný program, ktorý bude zložený, samozrejme, z piesní z nového albumu, niektorých songov z EP Burn Inside, ako sú Money In My Soul alebo Waiting a skladbami, ktoré to celé spustili. Budeme mať aj novú zložku kapely, a tou sú pôvabné vokalistky. Celé toto turné sme dlhšie pripravovali a vyžadovalo si veľa úsilia. Som rád, že na ňom vystúpia umelci, ktorých máme radi a vážime si ich," vyhlásil spevák. Krst albumu sa bude konať v rámci posledného koncertu celého turné, teda 1. apríla v Nu Spirit Clube v Bratislave.



Kapela King Shaolin debutovala spomínaným albumom Road To The Machiavelli Valley (2012), z ktorého pochádzajú piesne Japan, My Road či Never Knows. Začiatkom roka 2014 začali pôsobiť aj ako sprievodná kapela Celeste Buckingham. V roku 2015 získali na Medzinárodnom festivale piesne v poľskom Rzeszówe druhé miesto a Dominik Štofko si vďaka skladbe Friend odniesol ocenenie za najlepšiu kompozíciu. V skupine pôsobia aj Norbert Neuschl (basgitara, sprievodné vokály), Michal Neffe (gitara) a Michal Uličný (bicie nástroje). Vlani vydali menované EP Burn Inside.



King Shaolin - Maresi Tour:



3. marca - Nové Mesto nad Váhom, Blue note (+ Graeme Mark Band)



4. marca - Nitra, Music a Cafe (+ Samuel Kšiňan)



10. marca - Trnava, Music a Cafe (+ Graeme Mark Band)



18. marca - Trenčín, Klub Lúč (+ The Youniverse)



24. marca - Košice, Kasárne/Kulturpark (+ Jeno´s Brothers, The Parentals)



25. marca - Prešov, Wave (+ Komajota, Jeno´s Brothers)



31. marca - Martin, Mestská scéna (+ Darkness Positive)



1. apríla - Bratislava, Nu Spirit Club (+ Horehigh)



Informácie pochádzajú od PR manažéra Marca Maseratiho a z archívu agentúry SITA.