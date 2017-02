Kima Čong-nama zavraždili dve ženy, môžu byť už po smrti

SOUL 15. februára (WebNoviny.sk) - Malajzijská polícia zadržala a vypočúvala vodiča taxíka, ktorý z letiska v Kuala Lumpure v pondelok odvážal ženy podozrivé z vraždy nevlastného brata severokórejského vodcu.



Polícia taxikára zadržala na základe analýzy záznamov z bezpečnostných kamier na letisku. Momentálne pátra po dvojici žien, ktoré muž odvážal a podľa svedectva taxikára sú zrejme pôvodom z Vietnamu..



Kimov starší nevlastný brat Kim Čong-nam žil v Macau, osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky, a venoval sa podnikaniu. Atentát naňho bol spáchaný v pondelok na letisku v Kuala Lumpure, odkiaľ sa vracal do Macaa, kde žil s rodinou. Juhokórejská tajná služba sa domnieva, že predpokladané páchateľky ešte neopustili územie Malajzie. Japonskí špecialisti však tvrdia, že podozrivé ženy už môžu byť po smrti.



Malajzijské úrady príčinu smrti stále zisťujú



Malajzijské zdravotnícke úrady ešte stále zisťujú príčinu Kim Čong-namovej smrti. Kimovo telo v stredu previezli do inej nemocnice, kde sa uskutoční pitva. Do nemocnice prišli aj predstavitelia severokórejského veľvyslanectva. Ambasáda KĽDR však pre novinárov nevydala nijaké vyhlásenie.



Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie medzičasom na brífingu v Soule potvrdil Kimovu smrť, keď na otázku novinárov odpovedal: "Áno, ako som povedal, je to potvrdené". Juhokórejské tajné služby predpokladajú, že telo bude po pitve vydané Kimovej rodine v Macau.



O spôsobe zavraždenia Kim Čong-nama sa medzičasom objavili rôzne hypotézy: mohli ho smrteľne zraniť otrávenými ihlami, vyliať naňho jedovatú látku, alebo otrieť tvár tampónom napusteným neznámou látkou.



Predstaviteľ malajzijskej polície Fadzil Ahmat pre agentúru Reuters uviedol, že v čase, keď sa Kim nachádzal na termináli nízkonákladovej leteckej spoločnosti, aby nastúpil do lietadla do Macaa, niekto ho odzadu chytil alebo zdrapil za tvár. Následne pocítil nevoľnosť a musel vyhľadať pomoc. Zomrel počas prevozu z letiska do jednej z miestnych nemocníc.



USA sú presvedčené, že ho zavraždili agenti



Reuters napísal, že USA sú presvedčené, že Kim Čong-nama zavraždili agenti severokórejských tajných služieb.



Nemenovaní juhokórejskí poslanci s odvolaním sa na informácie od juhokórejských tajných služieb pre Reuters uviedli, že vodca KĽDR Kim Čong-un vydal "trvalý príkaz" na zavraždenie svojho nevlastného brata, pričom v roku 2012 sa už odohral jeden neúspešný pokus.



Juhokórejský premiér Hwang Kjo-an v utorok na mimoriadnom zasadaní bezpečnostného kabinetu, zvolanom po prvých správach o Kimovej smrti, uviedol, že "ak sa potvrdí, že vraždu Kim Čong-nama spáchal severokórejský režim, jasne to dokáže jeho brutalitu a neľudskosť". Južná Kórea mimoriadne citlivo vníma a reaguje na každý náznak nestability v Severnej Kórei, s ktorou je "technicky" stále vo vojnovom stave.



je najstarším synom bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa v roku 1970 z jeho vzťahu s herečkou Song Hje-rim.



Kim Čong-nam bol v rokoch 1998-2001 považovaný za nástupcu svojho otca. Ten možné nástupníctvo prehodnotil po tom, ako Kim Čong-nama v roku 2001 zadržali na letisku v Japonsku, keď cestoval na falošný pas. Tvrdil vtedy, že chcel navštíviť tokijský Disneyland. Otcovým favoritom sa po tomto incidente stal Kim Čong-namov nevlastný brat Kim Čong-un.



Kim Čong-nam, ktorý bol známy ako prívrženec reforiem v KĽDR, vystupoval aj proti dynastickému nástupníctvu v KĽDR.



Expert pochybuje, že ho dal zabiť brat



Americký expert na KĽDR a jej vedenie Michael Madden však podľa Reuters vyjadril pochybnosť, že by Kim Čong-un bol vydal príkaz na zavraždenia svojho nevlastného brata. Keby to totiž bol urobil, posilnil by dojem, že jeho vládnutie je "hrôzovládou", i dohady o tom, že sa cíti byť neistý. Rozhneval by si tým aj Čínu a Malajziu, s ktorými má relatívne dobré vzťahy, domnieva sa Madden.



Podľa Maddena by táto vražda nijako neposlúžila Kimovým politickým záujmom. "Je pravdepodobné, že ak bol (Kim Čong-nam) zavraždený severokórejskými agentmi, spustil to niekto iný", uviedol Madden. Malajzia je jednou z mála krajín sveta, ktoré majú blízke vzťahy so Severnou Kóreou. Oba štáty majú bezvízový styk.



Medzičasom sa objavila informácia, že príbuzných Kim Čong-nama, ktorí žijú v Pekingu a v Macau, si vzali pod ochranu čínske úrady. V Macau žije Kimova druhá manželka a v Pekingu jeho prvá manželka a syn. Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie vyzvalo všetkých Severokórejčanov, ktorým sa z KĽDR podarilo ujsť a žijú v Južnej Kórei alebo inde zahraničí, aby boli opatrní.