Keď telo klame telom a chýba nám voda

Mnohí z nás nezanevreli na outdoorové aktivity ani počas chladných dní. Čím sú však dni chladnejšie, tým sa menej potíme a zabúdame na pitný režim. Športovaním prichádza telo okrem množstva vody aj o veľa minerálov, napríklad aj horčíka. Hrá dôležitú úlohu v tých častiach tela, ktoré pri športe potrebujeme najviac - svaly, kosti a nervy. Pomáha pri prenose informácií medzi nervovými bunkami a tiež sa nachádza v kostných bunkách, kde riadi vstrebávanie vápnika, čím vplýva na stavbu kostí.hovorí prof. MUDr. Zdeňek Zadák, CSc..Beh zostáva obľúbeným športom aj počas chladného obdobia. Tak ako aj pri iných športoch, aj pri behu je dôležité správne dýchanie a dostatočný príjem tekutín. V zime má studený vzduch oveľa menej vlhkosti ako vzduch počas teplých letných dní. Vdýchnutím a následným vydýchnutím chladného vzduchu z pľúc odchádza aj určité množstvo vlhkosti, ktorá sa naviaže na molekuly vzduchu. Týmto opúšťa telo viac vody, ktorú je treba vrátiť späť. Taktiež nižšia teplota tela počas zimných dní u človeka vyvoláva pocit, že nám stačí prijímať menej tekutín. Náš organizmus s tým však veľmi nesúhlasí a treba mu pomôcť. Dodajte mu preto tekutiny pred a po behu, ak trénujete na krátke vzdialenosti. Pri dlhších tratiach pite aj počas behu.Studené nápoje sa absorbujú rýchlejšie. Aby ste sa udržali v teple, je preto dobrou voľnou siahnuť po tekutinách izbovej teploty.Dávajte si pozor na príliš horúce nápoje, ktoré môžu poškodiť sliznice orgánov. Vyvarujte sa kofeínu, ktorý má diuretické účinky a odvádza z tela vodu. Základ pitia by mala tvoriť najmä voda obohatená o minerály, ktoré potením strácame. Minerálne vody s nízkou a strednou mineralizáciou (t.j. do 1 500mg/l rozpustených látok) obohatené o horčík zabezpečia optimálne množstvo a ľahké vstrebávanie minerálov na celý deň. Okrem toho sú vhodné na každodenné pitie.Partnera počas korčuľovania v letných dňoch nám robí fľaša vody. Udržať si hladinu tekutín v tele je tak oveľa jednoduchšie, ak je po ruke. Ak v zime meníte kolieska a asfalt za čepele a ľad, zoberte sosebou aj vášho letného spoločníka - fľašu vody. Aby do ruky aj padla ako uliata, svetlo sveta uzrela aj Magnesia Go s praktickým uzáverom, ktorý ocení každý.