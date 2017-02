Kauza s cenami energií má dohru, odberatelia prestali platiť

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Kauza s cenami energií priniesla so sebou ďalší problém. Tentokrát sa týka dodávateľov energií. Tí majú problémy so zhoršenou platobnou disciplínou odberateľov elektriny, keďže po viacerých výzvach vládnych predstaviteľov prestali platiť faktúry, a to nielen za prvé dva mesiace tohto roka, ale aj za minulý rok. "To vytvára tlak na bežný cash-flow dodávateľov, ktorí podnikajú v konkurenčnom prostredí," uviedol predseda Združenia dodávateľov energií Michal Hudec.



Celý problém vznikol potom, ako Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) apeloval na dodávateľov elektriny, aby sa zdržali odpájania odberateľov, ktorí nezaplatili účty za elektrinu. Problémom je podľa Hudeca fakt, že súčasne regulátor neapeloval voči prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav, aby pozastavili fakturácie za služby prístupu do sústavy a distribúciu elektriny na základe rámcových distribučných zmlúv..



"Inými slovami, od dodávateľov sa všeobecne očakáva, že budú voči koncovým zákazníkom zhovievaví a ak to bude potrebné, distribučným spoločnostiam za nich zaplatia zo svojich vlastných prostriedkov, či prevádzkových úverov. Pričom však od distribútorov nik neočakáva, že by fakturáciu voči dodávateľom mali pozastaviť, prípadne fakturovať v dočasnom období znížené sumy," vysvetlil Hudec.



Združenie preto apeluje na Ministerstvo hospodárstva SR, aby sa touto témou zaoberalo. "Je potrebné zvolať okrúhly stôl všetkých relevantných účastníkov trhu s elektrinou, na ktorom by sa hľadalo také riešenie situácie, aby boli do znášania nákladov a rizík zaangažovaní aj samotní prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav," konštatoval Hudec.