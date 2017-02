Katy Perry zverejnila singel Chained to the Rhythm

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Katy Perry zverejnila singel Chained to the Rhythm. Tanečná novinka je prvou ukážkou z interpretkinej zatiaľ nepomenovanej štvrtej štúdiovky a vokály do nej naspieval jamajský hudobník Skip Marley, vnuk Boba Marleyho.



Svojím hlasom do nahrávky prispela aj austrálska speváčka a skladateľka Sia, ktorá spolu so spomínaným Marleym, Perry, Maxom Martinom a Alim Payamim skladbu napísala. Poslední dvaja menovaní sa postarali o jej produkciu. .



Tridsaťdvaročná rodáčka z kalifornského mesta Santa Barbara príchod novinky avizovala v stredu prostredníctvom krátkeho videa na službe Instagram. Zároveň ponúkla fanúšikom možnosť vypočuť si Chained to the Rhythm pred jej oficiálnym zverejnením z prehrávačov v tvare diskogulí, ktoré sa nachádzali na rôznych miestach sveta.







Perry k piesni ponúkla aj lyric video, ktoré si jej priaznivci môžu pozrieť na službe YouTube. Speváčka pieseň po prvý raz naživo predstaví na 59. ročníku udeľovania cien Grammy. Ten sa uskutoční 12. februára v losangeleskom Staples Center.



, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl zo štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010) a Prism (2013). Je tiež príležitostná herečka.



Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Part of Me (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).



Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.