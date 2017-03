Katy Perry a Americu Ferreru ocenia za podporu LGBTI komunity

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Katy Perry a herečka America Ferrera dostanú ceny za podporu LGBTI komunity, ktoré každoročne udeľuje organizácia Human Rights Campaign (HRC). Tridsaťdvaročnej interpretke udelia National Equality Award, zatiaľ čo rovnako stará herečka si prevezme z rúk svojej kolegyne Leny Dunham Ally for Equality Award. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 18. marca v Los Angeles.



"Sme nadšení, že môžeme oceniť Katy Perry za to, že používa svoj mocný hlas a medzinárodnú platformu na hlásanie rovnosti pre LGBTI komunitu. Jej presvedčivá obhajoba, od pódií po kampane, mala skutočný efekt na životy LGBTI ľudí a najmä mladých ľudí," povedal o hudobníčke riaditeľ HRC Chad Griffin a dodal, že jej snaha inšpiruje ľudí po celom svete. Ferrera podľa neho zase "prejavila neoblomnú oddanosť k dosiahnutiu rovnosti pre všetkých ľudí a pre ostatných je príkladom"..



Katy Perry , vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl zo štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010) a Prism (2013). Je tiež príležitostná herečka. Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Part of Me (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).



America Ferrera sa preslávila stvárnením Betty Suarez zo seriálu Škaredá Betty (2006 - 2010). Za svoju zrejme najznámejšiu rolu si vyslúžila cenu Primetime Emmy, Zlatý glóbus i Screen Actors Guild Award. Zahrala si aj vo filmoch Sesterstvo putovných nohavíc (2005), Sesterstvo putovných nohavíc 2 (2008), Naša rodinná svadba (2010), Patrola (2010) alebo v seriáli Superstore (2015).



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.