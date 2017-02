Katolíckej univerzite odporúčajú ponechať status univerzity

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Akreditačná komisia odporúča ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity v Ružomberku medzi univerzitnými vysokými školami.



Uzneseniu predchádzala kontrola dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pod vedením jej predsedu Ľubora Fišeru, ktorú na Katolíckej univerzite v Ružomberku vykonala 18. januára. Pracovná skupina overila prijaté opatrenia vyplývajúce z komplexnej akreditácie v rámci návrhu začlenenia univerzity.



Pozitívne hodnotenie je podľa rektora univerzity Jozefa Jaraba výsledkom prijatých opatrení, ktoré vedenie Katolíckej univerzity v spoločnom úsilí s fakultami postupnými krokmi realizovalo a naďalej realizuje. "Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Je to dôležité uistenie aj pre študentov a budúcich záujemcov, že univerzita ponúka kvalitné vzdelanie a zázemie. Potvrdzuje sa, že ideme správnym smerom,” reagoval na rozhodnutie komisie rektor Jozef Jarab.



Pri hodnotení komplexnej akreditácie v roku 2015 Katolícka univerzita splnila dve z troch požadovaných kritérií. Od splnenia tretieho kritéria ju vtedy delili len necelé tri percentá, keď dosiahla v doktorandských výstupoch 57,14 percenta, pričom potrebných bolo minimálne 60. V terajšej správe z januára 2017, za ktorú hlasovalo všetkých 19 prítomných členov Akreditačnej komisie, sa konštatuje, že univerzita po predložení nových výstupov dosahuje 71,4 percenta požadovaných výstupov.



