Katarzia zverejnila videoklip k piesni z filmu Piata loď

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Katarzia zverejnila videoklip k piesni Kde sa slzy berú. Na novinke sa podieľali režisérka Iveta Grófová a kameramanka Denisa Buranová, ktoré spolupracovali na dráme Piata loď.



Skladba Kde sa slzy berú pochádza zo soundtracku spomínaného filmu, ktorý sa dostane do slovenských kín 16. marca. Klip nakrúcali v Janíkovom Dvore v Petržalke. Autorkou skladby je samotná interpretka. O vokály sa postaral Juraj Benetin z kapely Korben Dallas a hudobnú úpravu a aranžmány vytvoril Matej Hlaváč. .



V utorok 28. februára sa o 19:00 v bratislavskom Artfore uskutoční krst nového vydania knihy Piata loď (2010) od Moniky Kompaníkovej s filmovou obálkou. Zároveň uvedú do života aj soundtrack snímky. Postaral sa oň spomínaný Matej Hlaváč. Atmosféra skladieb súvisí s jednotlivými scénami z filmu rovnako ako s pasážami originálneho textu. Tieto pasáže čitateľ v knihe ľahko identifikuje, keďže skladby sa nazývajú podľa strán z knihy, čiže napríklad Piata, Tridsiatapiata, Sedemdesiataprvá a podobne.







Konkrétne strany sú namiesto číslic označené slovom - názvom skladby. "Hoci nie je zvykom, aby bol filmový soundtrack zverejnený ešte pred uvedením filmu v kinách, hudba k Piatej lodi je výnimkou. Existuje na pomedzí knihy a filmu ako samostatné umelecké dielo, ktoré komunikuje viacerými smermi - k poslucháčom, k čitateľom aj k divákom," povedala Iveta Grófová.



Román Piata loď dostal v roku 2011 cenu Anasoft litera. Nové vydanie bude obsahovať niekoľko úprav. "Nové vydanie knihy som využila na to, aby som opravila chyby, ktoré mi ušli pri prvom vydaní, niekde som upravila štylistiku a vymazala pasáže, ktoré sa zbytočne opakovali. Knihu som na rôznych podujatiach znovu a znovu čítala a niektoré pasáže, či slovné spojenia ma veľmi iritovali. Podstatný bol pre mňa čas - ubehlo niekoľko rokov, od textu už mám odstup, ktorý som pri prvom vydaní nemala, mám viac skúseností, ktoré som vtedy nemala," povedala spisovateľka.



Snímka Piata loď nedávno získala na 67. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Berlinale Kryštálového medveďa pre najlepší film v sekcii Generation Kplus. Vo filme si zahrali napríklad Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová alebo Johanna Tesařová. V nedeľu 5. marca ho v predpremiére uvedie Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest.



Speváčka, gitaristka a skladateľka , vlastným menom Katarína Kubošiová, začala písať texty už ako trojročná, vtedy ešte s pomocou babky. Z rodnej Nitry išla študovať do USA, kde napísala prvú skladbu. Po návrate sa chcela stať herečkou, no nakoniec začala študovať scenáristiku. V roku 2013 vydala debutový album Generácia Y, ktorý nominovali na Radio_Head Award. Minulý rok vydala album Agnostika, ktorý sa v súčasnosti uchádza o Radio_Head Award v kategóriách Album roka a Album roka / Cena kritikov, pričom speváčka si trofej môže odniesť aj za singel Milovať s hudbou.



Informácie pochádzajú od PR manažérky Zuzany Golianovej zo spoločnosti bARSdobrýchýr a z archívu agentúry SITA.