Karty v Iráne môže zamiešať nekompromisný Ahmadínežád, bude kandidovať za prezidenta

TEHERÁN 12. apríla (WebNoviny.sk) - Bývalý iránsky prezident Mahmúd Ahmadínežád zaregistroval v stredu svoju kandidatúru do prezidentských volieb, ktoré sa budú konať v máji. Jeho krok je v rozpore s odporučením najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, aby sa o úrad hlavy štátu už neuchádzal.



Množstvo iránskych zástancov tvrdej línie si však praje, aby na čele islamskej republiky stál nekompromisný prezident, ktorý by bol schopný vzdorovať šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi. Predpokladá sa, že o svoje druhé funkčné obdobie sa bude uchádzať i umiernený súčasný prezident Hasan Rúhání, píše agentúra AP..





Registračný proces sa začal v utorok a potrvá do soboty. Všetkých uchádzačov o prezidentský úrad preverí po stránke politickej i náboženskej Rada strážcov ústavy.



Úmysel kandidovať oznámili aj Ebráhím Raísí, konzervatívny duchovný, ktorý má blízko k ajatolláhovi, a Hamíd Bagháí, blízky spojenec Ahmadínežáda. Rada strážcov ústavy konečný zoznam zaregistrovaných kandidátov oznámi 27. alebo 28. apríla, oznámila iránska agentúra MNA. Voľby sa uskutočnia 19. mája.