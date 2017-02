Karlovarské minerální vody: záujem o balené vody rastie



Zvýšený predaj produktov KMV bol podporený hlavne rastúcou ekonomikou, vďaka ktorej mohli spotrebitelia nakupovať kvalitnejší tovar. V medziročnom porovnaní skupina KMV zvýšila v roku 2016 predaj o 2%, EBIDTA stúpla o celých 14% a dosiahla celkový obrat 7,5 miliárd Kč. V porovnaní s rokom 2015 ide o výborný výsledok, zvlášť v súvislosti s nevydareným minuloročným letným počasím.



K úspechu prispelo viac faktorov, ako napríklad aj skvelý vývoj predaja novo získaných maďarských balených vôd - značiek Szentkiralyi a Theodora. K úspechu určite prispel aj pokračujúci rast obľúbených minerálnych vôd a nových produktových noviniek KMV na Českom trhu - nová Mattoni ochutená(s piatimi novými ovocnými príchuťami vo farebných 1,5l fľašiach podporená úspešnou TV kampaňou s víťazmi StarDance) a Poctivá Cola od Poděbradky ( získala 2. miesto v testovaní colových limonád, MF Dnes/ IDnes, január 2017)..



V roku 2016 sa značka Mattoni stala najobľúbenejšou značkou mladých ľudí v ČR víťazstvom ankety *, čo potvrdzuje, že mladá generácia sa zaujíma o zdravý životný štýl.



Veľký úspech zožala aj retro edícia flaše Mattoni, ktorá odzrkadľuje históriu a tradíciu značky.



V predajoch sa prejavil záujem spotrebiteľov kupovať kvalitnejšie a drahšie produkty, čo vnímame hlavne v kategórii džúsov. Tá podľa údajov agentúry Nielsen narástla medziročne takmer o 6%, pričom výrobky prémiových značiek zaznamenali väčší nárast oproti lacnejším privátnym značkám. Spoločnosť KMV tak zvýšila predaj ovocných džúsov Fruttimo Aquila medziročne až o 55% a džúsov Granini o 20%.



Skupine KMV sa darí hlavne na európskych trhoch. Na Slovensku aj v Rakúsku drží druhú pozíciu na trhu prírodných minerálnych vôd. V spomínanom Rakúsku je dokonca na tretej pozícii v ochutených minerálnych vodách. V Maďarsku sa stala lídrom na trhu v prírodných minerálnych vodách a to vďaka odkúpení dvoch najvýznamnejších miestnych nápojových firiem (Kékkúti Ásványvíz a Szentkirályi Ásványvíz) v roku 2015. Týmto krokom si spoločnosť KMV získala prvenstvo vo výrobe balených minerálnych a pramenitých vôd v strednej Európe.



V roku 2016 pokračovala spoločnosť KMV v rozvoji exportu svojich produktov do viac ako 20 krajín sveta. V strategickom hľadáčiku naďalej zostáva napríklad Čína, ktorá pre KMV predstavuje štvrtý najväčší exportný trh. Podľa najnovších informácií sa spoločnosť KMV usiluje o vývoz napr. do Austrálie, kde sa ich výrobky predstavili potenciálnym partnerom a distribútorom na najväčšom gastronomickom veľtrhu na južnej pologuli Fine Food Austalia.



V roku 2016 bolo na počesť zakladateľa firmy Heinricha Mattoniho otvorené , kde sa nachádza celá história stáčania minerálnych vôd. Spoločnosť KMV do tohto projektu investovala 25 mil. českých korún.



"Prekvapil nás záujem verejnosti o Mattoni Múzeum, výnimočne sme preto otvorili aj cez novembrové víkendy. Sme radi, že sa ľudia zaujímajú o tradičnú českú značku Mattoni a jej dlhú a často zložitú cestu k európskej, prípadne až svetovej známosti. Múzeum sa znovu pre návštevníkov otvorí 1. apríla a v rámci tohtoročnej sezóny chystáme s obcou Kyselka a s jej okolím poznávací chodník po stopách Heinricha Mattoniho," pripomína Alessandro Pasquale, generálny riaditeľ spoločnostiKMV.



* anketa medzi mladými , výsledky publikované v MF Dnes 3.10.2016, iDnes 4.10.2016