Karlovarské minerální vody kupujú výrobcu značiek Pepsi v Bulharsku



Transakcia podlieha schváleniu bulharskej Komisie pre ochranu hospodárskej súťaže a očakáva sa, že bude dokončená v 1. polroku 2017. Po úspešnej akvizícii dvoch najvýznamnejších nápojárskych firiem v Maďarsku tak KMV vstupujú na ďalší trh.



Firma Quadrant Beverages JSC je v Bulharsku oficiálnym výrobcom a predajcom produktov spoločností PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess), Pepsi-Lipton International (Lipton Ice Tea), Gat Foods (nektáre Prisun a nealkoholické nápoje), výrobcom vody Bellissima a oficiálnym distribútorom energetického nápoja Rockstar. V posledných rokoch sa jej podarilo dokončiť radu prevádzkových a výrobných zlepšení, posilniť svoju finančnú situáciu a vyvinúť široký sortiment produktov a portfólio značiek pre uspokojenie bulharských spotrebiteľov..



„Vstupom na bulharský trh nadväzujeme na úspešnú akvizíciu Kékkúti Ásványvíz a Szentkirályi Ásványvíz, dvoch najvýznamnejších nápojárskychch firiem v Maďarsku, a pokračujeme v našej stratégii rozvoja aktivít na ďalších zaujímavých zahraničných trhoch," a dodáva – „Teší ma, že novou krajinou je práve Bulharsko, ktoré má podľa môjho názoru vyšší potenciál, ako je všeobecne známe, a kde sa až doteraz české firmy zapájali predovšetkým do oblastí dopravnej infraštruktúry, energetiky a životného prostredia. My sme experti na minerálne vody a v budúcnosti chceme pridať k ponuke bulharskej spoločnosti aj vodu z miestnych zdrojov a doplniť portfólio o výrobkov na báze prírodnej minerálnej vody. Súčasne postupujeme v rámci dlhodobej dohody s Pepsi o spolupráci na plnení jej nápojov v niektorých stredoeurópskych krajinách a tešíme sa na novú výzvu v podobe predaja jej značiek."



Vstupom KMV do maďarskej Kékkúti Ásványvíz a Szentkirályi Ásványvíz vznikol najväčší výrobca balených minerálnych a pramenitých vôd v strednej Európe. „Aj vďaka nášmu know-how sa podarilo tieto značky rozvinúť, úspech má najmä maďarská značka Theodora, minerálna voda pochádzajúca z oblasti Balatonského jazera. U nej sme okrem iného citlivo vyskúšali adaptovať českú tradíciu ochutených vôd a v roku 2016 sa táto značka prvýkrát objavila v troch ochutených variantoch. Vďaka dopytu na trhu v Maďarsku uvažujeme o rozšírení výrobných kapacít," hovorí Alessandro Pasquale.



„Quadrant Beverages JSC je firma dlhodobo pôsobiaca na trhu nealkoholických nápojov v Bulharsku. Od jej vstupu na trh v roku 2007 sa nám podarilo posilniť obchod, urýchliť rast a etablovať sa medzi poprednými hráčmi v oblasti nealkoholických nápojov v Bulharsku. Vstup KMV vnímame ako novú príležitostí pre rast firmy a ďalší rozvoj na trhu," hovorí .



Karlovarské minerální vody, a. s. sú najväčším výrobcom minerálnych a pramenitých vôd v Českej republike. Spoločnosť založil v roku 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni. Súčasnú podobu získala firma v 90. rokoch 20. storočia vďaka výrazným investíciám nových majiteľov – rodiny Pasquale. Karlovarské minerální vody dnes exportujú minerálnu a pramenitú vodu do viac ako 20 krajín sveta. Spoločnosť sa významne angažuje v podpore kultúrneho, športového a spoločenského života. Podporuje tiež projekty spojené s ochranou prírody a pozitívnym ekologickým dopadom. Karlovarské minerální vody pôsobia na Slovensku už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Odvtedy sa spoločnosti darí udržiavať na slovenskom trhu významné postavenie. Produkty značiek Mattoni a Magnesia patria dnes k obľúbeným, známym a vyhľadávaným medzi spotrebiteľmi.



