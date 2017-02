Karla Gotta prepadli bolesti, absolvoval ďalšiu operáciu

PRAHA 17. februára (WebNoviny.sk) - Český spevák Karel Gott podstúpil operáciu brušnej dutiny. Informoval o tom denník Blesk, ktorému správu potvrdila jeho hovorkyňa Aneta Stolzová.



"V pondelok bol Karel Gott operovaný pre akútnu črevnú nepriechodnosť z dôvodu zrastov," uviedla. Sedemdesiatsedemročného rodáka z Plzne, ktorý vlani prekonal rakovinu lymfatického systému, hospitalizovali vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, kde sa po zákroku ešte zotavuje. "Pán Gott je po operácii v poriadku. V nasledujúcich dňoch ho čaká pokojový režim," vysvetlila Stolzová. .



Podľa Blesku musel spevák operáciu podstúpiť neodkladne, pretože by ho to mohlo ohroziť na živote. Ako denník uviedol, nepriechodnosť čriev mohla viesť k ich pretrhnutiu, následnému vykrvácaniu alebo otrave krvi. Pre Gotta je tento zákrok štvrtým za uplynulý rok a pol, pričom naposledy mu vlani v novembri pre problémy s platničkou operovali chrbticu.



pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov. Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávke Z pekla štěstí 2 (2001).