Kandidáti SaS na županov predstavili svoje hlavné ciele

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Kandidáti na predsedov vyšších územných celkov za stranu SaS si uvedomujú potrebu naplno sa venovať práci v jednotlivých krajoch Slovenska.



Ako povedal na tlačovej besede za prítomnosti trojice kandidátov líder SaS Richard Sulík, ak sa niektorý z poslancov NR SR za SaS stane županom v jesenných voľbách do VÚC, tak sa vzdá poslaneckého mandátu. „Všetkých troch poznám roky, majú moju plnú podporu,“ povedal Sulík..





Ako prvého Sulík predstavil kandidáta na predsedu Banskobystrického kraja Martina Klusa, keďže si uvedomujú náročnú situáciu, ktorú netreba podceňovať, veria, že práve Klus bude mať veľkú podporu.



Klusovi nie je osud Banskobystrického kraja ľahostajný. Ak sa stane županom, jeho cieľom bude podpora turizmu, rozvoj cestovného ruchu v Nízkych Tatrách, agroturistiky a využitie letiska Sliač.



Plánuje sa zamerať na modernizáciu ciest, aj na príchod nových investorov. Ako uviedol, chce sa zamerať aj na rozvoj integrovanej dopravy. „Chcem, aby sme mali transparentný kraj. Urobím personálny aj finančný audit na župe. Urobíme opak toho, čo je tu dnes. Náš kraj musí opäť začať fungovať,“ uzavrel.



Plány Kaščákovej



Kandidátka na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja Renáta Kaščáková nie je spokojná so súčasným fungovaním župy. „Župan je vnímaný ako gubernátor, to má hnevá. Chcem docieliť, aby financie boli rozdeľované zmysluplne a nie podľa politických sympatií,“ povedala.



Pre Kaščákovú je kľúčové, aby fungovali systémové riešenia v sociálnej politike. „Ďalšou prioritou je tvorba riešení zdola. Iné problémy má Myjava, horná Nitra, Považie. Chcem aktívne prepájať samosprávy s obcami,“ zdôraznila.



Poslankyňa vníma aj potrebu rozvoja ciest a infraštruktúry, ktorá je potrebná pre príchod investorov do kraja.



Droba chce zlepšiť situáciu s dopravou



Kandidát na bratislavského župana Juraj Droba sa nazdáva, že župa má slúžiť ľuďom, ktorí v nej žijú a platia dane. Jeho ambíciou je zlepšiť situáciu s dopravou v Bratislavskom kraji.



„Autá budú len pribúdať, musíme ľuďom ponúknuť integrovanú dopravu, pritiahnuť nových hráčov, zvýšiť frekvenciu spojení. Nepodceňujeme environmentálne formy dopravy, rozvoj cyklotrás,“ povedal Droba. Ako dodal, podľa neho Bratislavský kraj ponúka mnohé možnosti na šport a turizmus. Malé Karpaty, rieka Dunaj, vinohrady, to všetko sú podľa neho možnosti, ktoré kraj v súčasnosti nevyužíva naplno.



