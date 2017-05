Kancelária prezidenta Andreja Kiska vlani minula 4 371 200 eur

Prezident Andrej Kiska v roku 2016 podpísal 55 zákonov, jeden nepodpísal a štyri vrátil do Národnej rady SR na....

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska v roku 2016 podpísal 55 zákonov, jeden nepodpísal a štyri vrátil do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie.



Vlani hlava štátu udelila jednu milosť a 256 neudelila, pričom na oddelenie milostí prišlo 893 podaní, z toho žiadosť o milosť tvorilo 402 a na ministerstvo spravodlivosti postúpili 297 z nich. V jednom prípade rozhodli o odklade a zároveň vlani evidovali dve rozhodnutia o splnení podmienok..



Vyplýva to z návrhu záverečného účtu kapitoly Kancelárie prezidenta SR za rok 2016, ktorý dnes vláda vzala na vedomie.



Najviac peňazí išlo na mzdy a odvody



Kancelária prezidenta v roku 2016 minula 4 371 200 eur, pričom z tejto sumy išla najväčšia časť na mzdy a odvody (54%), služby a tovary ako napríklad energie, cestovné náklady, kancelárske potreby, technika, softvér, poistenie, opravy, stravovanie tvorili 37 percent, menej ako štyri percentá išli na odchodné, odstupné, platy bývalých prezidentov či nemocenské a ďalších takmer šesť percent tvorili kapitálové výdavky.





Návrh záverečného účtu podrobne informuje o rozpočte kancelárie a minutých peniazoch na jednotlivé položky. Napríklad výdavky na zahraničné pracovné cesty boli vlani 117 288 eur. Tuzemské cesty stáli 24 929 eur.



Kiska napríklad cestoval do maďarskej obce Hejce pri príležitosti 10. výročia leteckej tragédie, pracovne navštívil Škótsko, Bosnu a Hercegovinu, USA, Turecko, Belgicko, Poľsko, Argentínu, Českú republiku, Nemecko. Na oficiálne zahraničné cesty išiel do Gruzínska, Čile, Talianska, Rumunska, Švajčiarska, Paríža a Maďarska.



Významné pracovné cesty



Medzi významné tuzemské pracovné cesty patria návštevy miest Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trnava, Žilina, Krupina, Nitra, Topoľčianky, Dunajská Streda, Kremnica, Žiar nad Hronom, Michalovce, južný Zemplín, Trebišov a tokajská oblasť, Martin, Lučenec, Banská Štiavnica, Trenčín, Prievidza, Humenné a Vranov nad Topľou.



Vlani v Kancelárii prezidenta pracovalo 78 ľudí. Okrem prezidenta tam pracovalo 62 štátnych zamestnancov a 15 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. V priebehu minulého roka prišlo do Kancelárie prezidenta pracovať 11 ľudí a šesť odišlo, pričom jednu osobu preložili a jedna išla na materskú.



Ako návrh ďalej informuje, priemerný mesačný plat bol vlani 1 813,98 eura, pričom na výšku mzdy malo vplyv niekoľko skutočností, ako napríklad to, že skutočný stav zamestnancov je nižší (78) ako plánovaný (101).