Kancelária Národnej rady pozastavila nariadenie otvárať poštu poslancov

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan pozastavil dve nariadenia Rozhodnutia na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo 7. apríla.





Pozastavil nariadenie o "otváraní obyčajných listových zásielok adresovaných na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľov alebo je odosielateľom fyzická osoba". Rovnako pozastavil nariadenie o ukladaní zásielok, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, bez evidovania a doručenia adresátovi..



Tieto mali byť na tri mesiace odložené a po tejto lehote skartované. Vyplýva to z vyhlásenia vedúceho Kancelárie Národnej rady SR Daniela Guspana, ktoré poskytla agentúre SITA Kancelária NR SR.



„ Keďže rozhodnutie, ktoré zabezpečovalo bezpečnosť našim poslancom, bolo zneužité na politický boj, využívam svoje právo vedúceho Kancelárie Národnej rady SR a pozastavujem bod 3 štvrtá odrážka a bod 5," píše sa vo vyhlásení. "





„Napriek tomu, že bodom č. 5 sme v dobrom úmysle chceli pomôcť poslancom s poštou s vulgárnym obsahom, realizácia tohto bodu bude až do poslaneckého grémia pozastavená. Všetka pošta s dehonestujúcim obsahom bola už poslancom rozdistribuovaná. Až po prerokovaní sporného bodu na poslaneckom grémiu sa dohodne, ako ďalej postupovať s poštou, ktorú si nikto nechce prebrať," uvádza Guspan.



Zároveň odmieta všetky tvrdenia o tom, že predseda parlamentu Andrej Danko rozhodol o tomto nariadení, alebo akýmkoľvek spôsobom zasahuje do korešpondencie poslancov, keďže prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí Kancelárie NR SR nie je v žiadnej kompetencii predsedu NR SR. „Dôrazne odmietam klamstvá, že korešpondencia poslancov je čítaná zamestnancami Kancelárie Národnej rady SR," uzavrel.