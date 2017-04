Kanada si na MS18 poradila so Švajčiarmi, Američania zdolali Čechov

Kanadskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili 7:3 nad rovesníkmi zo Švajčiarska v pondelkovom zápase "slovenskej" A-skupiny....

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 17. apríla (WebNoviny.sk) - Kanadskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili 7:3 nad rovesníkmi zo Švajčiarska v pondelkovom zápase "slovenskej" A-skupiny na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie na Slovensku. Kanaďania uspeli aj vo svojom treťom popradskom vystúpení a v utorok nastúpia proti obhajcom titulu Fínom v boji o celkový triumf v "áčku".



V súbežne hranom stretnutí spišskonovoveskej B-skupiny Američania zdolali Čechov 5:2. Počas duelu arbitri trikrát nariadili trestné strieľanie, no gól z toho nebol ani raz - Američania pohrdli dvomi príležitosťami, Česi jednou. Reprezentanti USA sú v "béčku" jediní bez prehry..



V pondelok sú na programe ešte dve stretnutia od 19.30 h. Slováci, ktorí dosiaľ vybojovali jeden bod, v A-skupine zabojujú o svoje prvé víťazstvo na turnaji proti Lotyšom, v "béčku" si zmerajú sily Rusi a Bielorusi.



MS 2017 hokejistov do 18 rokov - pondelok:



A-skupina (Poprad):







10. a 24. Studnicka, 13. a 42. Glass, 50. Olson, 58. Mattheos, 60. Entwistle - 33. Weibel, 39. Kurashev, 57. Eggenberger



6:3 na 2 min, 0:1, 0:1, Hallin (Nór.), Sewell (V. Brit.) - Park (Kór. rep.), Yletyinen (Švéd.), 1562 divákov



Slovensko - Lotyšsko (19.30)







1. Fínsko 3 3 0 0 0 17:7 9



2. Kanada 3 2 1 0 0 15:7 8



3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 8:12 3



4. Slovensko 2 0 0 1 1 7:9 1



---------------------



5. Lotyšsko 3 0 0 0 3 3:15 0



B-skupina (Spišská Nová Ves):







14., 32. a 59. Gildon, 13. B Tkachuk, 24. Tortora - 2. Machala, 32. Safin



10:9 na 2 min, 1:0, 1:0, M. Holm (Švéd.), Piragič (Chor.) - Harrington (Kan.), Kacej (SR), 3856 divákov



Rusko - Bielorusko (19.30)



1. USA 3 3 0 0 0 17:6 9



2. Švédsko 3 2 0 0 1 7:7 6



3. Rusko 2 1 0 0 1 7:6 3



4. Česko 3 1 0 0 2 11:12 3



---------------------



5. Bielorusko 3 0 0 0 3 6:17 0