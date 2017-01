Kamión použitý pri útoku v Berlíne môže skončiť v múzeu

BONN 4. januára (WebNoviny.sk) - Múzeum v Bonne, ktoré mapuje povojnové dejiny Nemecka, by mohlo zaradiť do svojich zbierok prinajmenšom časť poľského kamióna použitého pri decembrovom teroristickom útoku na vianočné trhy v Berlíne.







Prezident nadácie spravujúcej Dom dejín Nemeckej spolkovej republiky Hans Walter Hütter to uviedol v rozhovore, ktorý zverejnila agentúra DPA. Podľa jeho slov zatiaľ nie je možné dať konečnú odpoveď na otázku, či táto inštitúcia prijme príslušné rozhodnutie, keďže je na to potrebný "časový odstup".



Hütter pripustil, že celý kamión by bol pre múzeum príliš veľkým objektom: "Muselo by sa uvažovať len o určitej časti. V Bonne vystavujeme napríklad dvere vozidla Bundeswehru, ktoré bolo ostreľované v Afganistane."







Šéf správy bonnského múzea sa vyjadril aj k pochybnostiam, či by verejnosť pochopila zámer vystaviť takýto "vražedný nástroj" a nepovažovala to za poctu páchateľovi útoku.



"Túto otázku si, prirodzene, kladieme aj my... Preto je pre nás veľmi dôležité, aby táto udalosť nebola v žiadnom prípade zobrazovaná len z pohľadu páchateľa," povedal Hütter. "Ale ak je nejaká téma spoločensky relevantná - a v tomto prípade je tomu naozaj tak -, potom patrí k našim dejinám, či chceme alebo nechceme," dodal.