Kamery, núdzové tlačidlá, infonálepky. ZSSK hľadá možnosti, ako zvýšiť bezpečnosť a informovanosť cestujúcich.

BRATISLAVA, 9.2.2017 Od budúceho týždňa začne ZSSK distribuovať do všetkých svojich vlakov 3-tisíc nálepiek s výrazným textom „Obťažujú vás spolucestujúci alebo ste svedkom porušovania zákona?“. Zlepšovanie prevencie a zvýšená ochrana cestujúcich. Nálepky s inštrukciami ako postupovať v prípade nepríjemných situácií. To všetko by malo byť súčasťou nových bezpečnostných konceptov, ktoré pripravuje na ochranu cestujúcich Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). „Veľmi radi by sme rozšírili pokrytie vlakov kamerami. Zaujímame sa aj o technológie na rozoznávanie tvárí, či telové kamery pre vlakvedúcich,“ hovorí podpredseda predstavenstva ZSSK a riaditeľ úseku ekonomiky Patrik Horný. „Zároveň považujeme za veľmi dôležité pokračovať v rozbehnutej spolupráci s políciou,“ dodáva. Počet vlakov, ktoré aspoň na časti trasy sprevádzali príslušníci železničnej polície Policajného zboru, vlani medziročne stúpol o 87 percent. V súčasnosti vlakvedúci kamery nemajú, sú však inštalované v niektorých vlakoch. Vnútorným kamerovým systémom disponujú elektrické poschodové jednotky, push-pully a dieselmotorové jednotky zakúpené pomocou fondov EÚ. Tieto vlaky však premávajú iba v regionálnej doprave – predovšetkým ako osobné vlaky a čiastočne aj ako regionálne expresy.Od budúceho týždňa začne ZSSK distribuovať do všetkých svojich vlakov 3-tisíc nálepiek s výrazným textom „Obťažujú vás spolucestujúci alebo ste svedkom porušovania zákona?“. .Oranžovo-biely vizuál nálepky a jej text usmerňujú cestujúcich, čo robiť, ak ich vo vlaku niekto obťažuje. Najprv je potrebné informovať vlakvedúceho a ak to nepomôže, informovať nonstop linku ZSSK. Vo vážnejších prípadoch nálepka odporúča volať priamo políciu.„Nie, že by sme dnes nevedeli, kde sú problematické trate, alebo predpokladali, že ľudia nepoznajú telefónne číslo na políciu,“ hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK. „Chceme vyzvať našich zákazníkov, aby nám dali okamžite vedieť, že vo vlaku nie je niečo v poriadku. Častokrát sa o incidente dozvieme až ex post z hlásenia, prípadne zo sociálnych sietí,“ pokračuje Karol Martinček.Ľudia môžu vlakvedúceho kontaktovať pri rôznych situáciách, ktoré im znepríjemňujú cestu.„Máme na mysli čokoľvek, čo cestujúcich obťažuje – cez zakázanú politickú agitáciu až po útok agresívneho spolucestujúceho,“ dodáva K. Martinček.„Potvrdzujem, že táto naša aktivita chce prispieť aj k zamedzeniu propagácie extrémistických názorov v našich vlakoch na úkor dobrého mena našej spoločnosti,“ hovorí Patrik Horný.Železničná doprava však naďalej patrí medzi najbezpečnejšie. ZSSK vo svojich vlakoch previezla len v roku 2016 viac ako 65 miliónov cestujúcich. Zatiaľ čo pri dopravných nehodách na cestách zomrelo v minulom roku podľa štatistík polície 242 ľudí, vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko neprišiel za posledných desať rokov o život žiaden cestujúci. Rovnako dôležitá je aj osobná bezpečnosť našich zákazníkov. Podľa policajných štatistík počet násilných trestných činov klesá, v roku 2016 ich vo vlakoch bolo zaznamenaných len 6. Taktiež z nich vyplýva nízky počet ostatných priestupkov a trestných činov, ako napríklad 84 krádeží, 6 činov drogovej kriminality, alebo 7 záznamov spadajúcich do ostatnej trestnej činnosti. Počet zákazníckych sťažností týkajúcich sa bezpečnosti sa drží na veľmi nízkej úrovni, v roku 2016 ich bolo 107.Kamery, núdzové tlačidlá, infonálepky. ZSSK hľadá možnosti, ako zvýšiť bezpečnosť a informovanosť cestujúcich.Napriek tomu sa aj na železnici, podobne ako v iných prostriedkoch verejnej dopravy alebo na verejných priestranstvách, objavujú osoby schopné znepríjemniť cestu spolucestujúcim alebo páchať trestnú činnosť. ZSSK v minulom roku zaznamenala 23 fyzických útokov na zamestnancov v službe. „Tento údaj je potrebné porovnať s denným priemerom takmer 1500 vypravených vlakov, nemôžeme však byť spokojní. Urobíme maximum, aby takýchto prípadov bolo čo najmenej,“ pokračuje P. Horný. ZSSK preto vyzýva verejnosť, aby v prípade akéhokoľvek pocitu ohrozenia kontaktovala vlakový personál, ktorý je inštruovaný situáciu posúdiť a v prípade potreby privolať políciu. „Bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. V súčasnosti sa venujeme príprave ďalších opatrení, aby sa cestujúci cítili ešte bezpečnejšie,“ uzatvára P. Horný.Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. O Železničnej spoločnosti Slovensko:Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).ZSSK od polovice decembra 2016 realizuje priemerne 1445 vlakov denne. Z toho 203 diaľkových vlakov, 1242 regionálnych a prímestských spojov, zastavuje na 690 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2800 kilometroch tratí na Slovensku.