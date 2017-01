Kaliňáka zaujal český nápad na obranu pred teroristami



"Je to zaujímavý nápad v súčasnej situácii, keď niekto, kto je nositeľom legálnej zbrane, môže zasiahnuť v prípade, že tam nikto iný nie je. Je to téma," povedal Kaliňák.



BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Slovensko má používanie zbraní z pohľadu nutnej obrany a odvracania hroziaceho útoku v Trestnom zákone upravené pomerne široko.



Pre novinárov to v súvislosti s aktuálnou diskusiou o zbraniach v Českej republike povedal minister vnútra Robert Kaliňák.



Zaujímavý nápad v súčasnej situácii



"To, čo navrhuje Česká republika, si podrobne preštudujeme, možno že je to dobré pre zvýšenie definície, aby ľudia mali lepšie povedomie, akým spôsobom môžu používať zbraň tí, ktorí ju legálne držia," skonštatoval minister.



Aj napriek dôkladnému rozpracovaniu konceptu nutnej obrany minister nevylúčil, že sa touto oblasťou bude rezort ešte zaoberať. "Je to zaujímavý nápad v súčasnej situácii, keď niekto, kto je nositeľom legálnej zbrane, môže zasiahnuť v prípade, že tam nikto iný nie je. Je to téma," povedal Kaliňák s tým, že si počká na konkrétny návrh z ČR. "Minimálne, ak by dokázal lepšie vysvetliť, akým spôsobom môžu ľudia používať legálnu zbraň, tak je zaujímavý," dodal.



V Česku je návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní



České ministerstvo vnútra chce ústavným zákonom umožniť občanom použiť legálne držané zbrane na zaistenie bezpečnosti krajiny. Návrh novely, ktorý predložilo, by chcelo presadiť ešte do tohtoročných parlamentných volieb. Ministerstvo chce navrhovaným ústavným zákonom, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, umožniť ľuďom obranu pred teroristami, napríklad pri útokoch, k akým došlo v uplynulom roku v Nice a v Berlíne. Útočníci v oboch prípadoch vrazili do davu ľudí nákladnými vozidlami.



"Vychádzame z toho, že ochrana, najmä takzvaných mäkkých cieľov, nemôže byť nikdy plne zaistená bezpečnostnými kapacitami štátu, ktoré nemôžu byť v permanentnom dosahu kedykoľvek a kdekoľvek, kde sa vyskytujú ľudia," píše české ministerstvo v dôvodovej správe. Preto chce majiteľom legálne držaných strelných zbraní umožniť, aby v takýchto prípadoch zasiahli.



"Návrh ústavného zákona nemá za cieľ zakotviť držanie zbraní a streliva ako základné právo po vzore napríklad druhého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických," upozornil rezort vnútra. Navrhované právo by malo byť len jednou z možností a malo by sa vzťahovať výhradne na českých občanov a české územie. Bližšie podmienky by mala stanoviť nadväzujúca novela o zbraniach, ktorá by podľa Ministerstva vnútra ČR mala priniesť vyššie nároky na majiteľov strelných zbraní. Podľa ministerstva by napríklad museli absolvovať pravidelné povinné streľby.