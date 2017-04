Kaliňák: Sulík a Matovič sa obhajobou Kotlebovej ĽSNS pripravujú na spoluprácu

BANSKÁ BYSTRICA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Reakciu Kotlebovej strany na zásah v Národnej rade SR voči jej poslancovi považuje minister vnútra SR Robert Kaliňák za normálnu a ako „súčasť jej každodenného slovníka“. Uviedol to na piatkovom brífingu v Banskej Bystrici, kde je na pracovnom výjazde.



Vyjadril však výhrady k vyjadreniam poslancov Igora Matoviča a Richarda Sulíka k tomuto zásahu. Ich reakcia je podľa neho zarážajúca a alarmujúca. „Týmto jednoznačne potvrdili dva základné fakty. Jedným je, že obhajobou ĽSNS sa pripravujú na spoluprácu, čo potvrdili aj svojimi predchádzajúcimi stretnutiami,“ uviedol minister. .



Kaliňákova výzva Sulíkovi a Matovičovi



Kaliňák prirovnal Sulíka k niektorým politikom z tridsiatych rokov minulého storočia, ktorí hovorili, že Hitler má dobrý ekonomický program, lebo podľa Sulíka aj Kotleba má dobrý ekonomický program, čo je podľa Kaliňáka šokujúce.





„Druhým faktom je napádanie regulérnych, legitímnych a legálnych postupov orgánov činných v trestnom konaní v mene politických záujmov. To je pre demokraciu neakceptovateľné,“ dodal Kaliňák a zdôraznil, že minister vnútra neriadi políciu v oblasti vyšetrovania. „Nie je možné, aby akíkoľvek politici napádali policajtov, ktorí neslúžia ani tejto vláde, ale slúžia trestnému zákonu a trestnému poriadku. To je rozpad demokracie,“ povedal minister.





Kaliňák vyzval Sulíka a Matoviča, aby svojim voličom vysvetlili, prečo majú taký nesmierny záujem o spoluprácu s extrémistickou stranou ĽSNS a prečo popierajú základné princípy demokracie, ktoré tu majú fungovať. Obvinil ich, že v mene vlastných politických záujmov chránia Kotlebu a jeho ľudí.



Zásah polície v Mizíkovej kancelárii



Podľa predsedu OĽaNO-NOVA Igora Matoviča, spôsob, akým polícia zasiahla a vytiahla Mizíka priamo zo zasadania školského výboru národnej rady, nepovažuje za adekvátny. Podľa neho to bol vopred naplánovaný zákrok, ktorý mohol počkať.



Líder opozičnej strany Richard Sulík (SaS) si na základe vyjadrenia na facebooku myslí, že v strane Smer-SD majú pocit, že ĽSNS Mariana Kotlebu má malú podporu občanov. „A predsa len by mohla vzniknúť vláda bez Smeru. Ešte zopár prehliadok, Kotleba posilní na 20 percent a potom pravicová vláda nevznikne. Fikané," uviedol Sulík.





V poslaneckej kancelárii poslanca Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko Stanislava Mizíka v areáli Bratislavského hradu vykonala vo štvrtok 27. apríla popoludní polícia prehliadku nebytového priestoru.



Polícia tak konala na základe obvinenia poslanca z extrémistických trestných činov, ktoré voči nemu vzniesol vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.



Stanislav Mizík je obvinený z prečinu výroby extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Vznesenie obvinenia voči Mizíkovi súvisí s jeho januárovými vyjadreniami na adresu osobností vyznamenaných prezidentom Andrejom Kiskom.



