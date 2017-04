Kaliňák: Slovensku hrozilo, že nesplní kritériá na vstup do Schengenu

BRUSEL/BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) – V roku 2006 Slovensko nespĺňalo kritériá pre vstup do Schengenu a hrozilo mu, že bude vylúčené z prístupového procesu. Uviedol to Robert Kaliňák, ktorý v rokoch 2006 až 2010 zastával post ministra vnútra SR.



"Najnáročnejšie v tom čase bolo zistenie, že v septembri 2006 prišla správa, že Slovensko nespĺňa kritériá pre vstup do Schengenu a že podobne ako Cyprus bude vylúčené z prístupového procesu," povedal Kaliňák. .



160 pripomienok



Podľa neho Slovenská republika mala len veľmi málo času, necelých deväť mesiacov, aby splnila okolo 160 pripomienok.





"Podarilo sa nám z toho posledného miesta prepracovať na prvé a splniť všetky podmienky na vstup, zbúrať poslednú časť železnej opony a umožniť občanom Slovenskej republiky voľné cestovanie," doplnil Kaliňák. Podľa neho si dnes málokto uvedomuje, že ešte pred desiatimi rokmi malo Slovensko na hraniciach kontroly.



Pripravenosť pri vstupe do Schengenu podľa jeho slov Slovensku výrazne pomohla aj do vstupu do bezvízového režimu s USA.



Dočasné kontroly na hraniciach



Slobodu pohybu v Európskej únii považuje za základné právo.



"Dnes si najmä mnohí mladí ľudia nevedia predstaviť, čo to znamená vyjsť z Bratislavy a hneď stáť hodinu v kolóne na hranici, pokiaľ skontrolujú všetky doklady. V súčasnosti trvá cesta do Viedne 30-40 minút. To je presne to, po čom sme pred rokom 1989 volali a jeden zo splnených snov, ktorý sme všetci mali," dodal Kaliňák.



Na margo dočasných kontrol na hraniciach, ktoré zaviedli niektoré štáty, uviedol, že ide len o prechodné opatrenie.



Do schengenského priestoru Slovensko oficiálne vstúpilo 21. decembra 2007, keď polícia ukončila vykonávanie hraničných kontrol so susednými štátmi s výnimkou Ukrajiny.



