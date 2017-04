Kaliňák: Obvinení policajti dokazujú, že policajná inšpekcia je funkčná

Policajná inšpekcia je funkčná, čo podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka dokazujú policajti, ktorých v minulom roku obvinili z trestnej činnosti.....

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Policajná inšpekcia je funkčná, čo podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka dokazujú policajti, ktorých v minulom roku obvinili z trestnej činnosti. Ako povedal, od začiatku tohto roka vyšetruje inšpekcia už 29 prípadov korupcie. "V tomto prípade je dôležité mať informácie a byť nejakým spôsobom prepojený s dianím v polícii," uviedol.



Niektoré prípady sa podľa ministra vnútra objasnia do 48 hodín, iné aj po 15 rokoch. "Trestné stíhanie prebieha podľa jasných pravidiel vo vlastnom formáte a ja ani nikto iný do toho nezasahuje," uviedol Kaliňák s tým, že úlohou ministra je predovšetkým zužovať priestor na páchanie trestnej činnosti..





Spolu 109 policajtov obvinili v minulom roku za 120 trestných činov. Konštatuje to Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru SR za obdobie roka 2016, ktorú vypracoval rezort vnútra a dnes ju vzala na vedomie vláda.



Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2016 sa okrem inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktorá vzniesla obvinenie 98 policajtom, podieľala aj Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru SR, ktorá vzniesla obvinenie siedmim policajtom a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý vzniesol obvinenie štyrom policajtom.



Z celkového počtu 109 obvinených policajtov v roku 2016 bolo z pohľadu miesta ich služobného zaradenia najviac obvinených v Bratislavskom kraji a Košickom kraji, rovnako po 23.



Najviac trestných činov spáchaných policajtmi patrilo v roku 2016 do kategórie "proti poriadku vo veciach verejných". Sem spadá napríklad trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin marenia spravodlivosti alebo trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.



