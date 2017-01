Kaliňák: Inšpekcie v rómskych komunitách sú prospešné

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Návrh zvýšiť nezávislosť policajnej inšpekcie v mestách a obciach s marginalizovaným rómskym obyvateľstvom súvisí podľa ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka najmä s tým, že hoci v mnohých oblastiach bezpečnosti bolo ministerstvo pod jeho vedením úspešné, niektoré oblasti sa zhoršili.



Ako pre agentúru SITA povedal sám minister Kaliňák, k týmto oblastiam patrí práca so sociálne vylúčenými komunitami, predovšetkým s marginalizovaným rómskym obyvateľstvom. Minister Kaliňák to ohlásil už na sneme Smeru-SD 10. decembra minulého roka. Vypracovať tento návrh chce rezort vnútra aj legislatívne.



"Bol som trošku prekvapený, že to vyvolalo také silné emócie, pretože je to vec, o ktorej hovorím už osem rokov," povedal Kaliňák.



Dodal, že takéto úpravy realizoval z postu ministra vnútra už niekoľkokrát a vždy mali svoj význam. "Tentoraz je to do určitej miery aj kritika do vlastných radov," uviedol. Chystá tri základné opatrenia, ktoré chce v tejto oblasti v najbližšom období aplikovať cieleným mikromanažmentom. Kaliňák chce, aby sa zvýšil a tiež upravil výkon policajnej služby v týchto lokalitách. Pri sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencii kriminality v marginalizovaných osadách chce rezort vnútra spolupracovať aj so starostami najproblematickejších obcí.



Riešiť by mali policajti najmä útoky vo vnútri komunity, bitky a násilnosti, ale aj napadnutia medzi majoritou a rómskou minoritou. Minister chce, aby na tých obvodných oddeleniach, ktoré majú vo svojich portfóliách jednotlivé sociálne vylúčené spoločenstvá, pracoval rómsky špecialista, na ktorého sa budú môcť obrátiť ľudia z majority, ale aj tí z vylúčeného spoločenstva. V súčasnosti pracuje na Slovensku 283 takto špeciálne vyškolených policajtov. "Chceme len poriadok, nič viac. Ako policajti sme pod prísnym dozorom ostatných orgánov, takže si myslím, že to bude štandardný postup," zdôraznil Kaliňák.



Zmeny čakajú v roku 2017 aj Národnú kriminálnu agentúru, ktorá bojuje s najzávažnejšími druhmi trestnej činnosti. Minister sa chystá zriadiť novú národnú jednotku boja proti terorizmu a extrémizmu. "Obe hrozby sú pre nás zásadné, extrémizmus najmä na domácej scéne. Ako sa hovorí, každý terorista bol predtým extrémista," povedal šéf rezortu vnútra. Jednotka bude slúžiť na potláčanie zárodkov všetkých foriem extrémizmu.