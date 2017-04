Kaliňák si nemyslí, že by mal Danko pre kauzu otvárania listov poslancom odísť z funkcie

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) si nemyslí, že by ma predseda parlamentu Andrej Danko po kauze otvárania listov poslancom odísť z funkcie.



Ako uviedol v stredu pred novinármi, pochybuje, že by text rozhodnutia o manipulácii s doručenými zásielkami bol z jeho hlavy. „Nie je to štýl jeho konania,“ konštatoval Kaliňák..



Podľa neho pri rozhodnutí, ktoré prijali v parlamente v nadväznosti na všeobecné usmernenie ministerstva vnútra, ako postupovať pri nebezpečných listových zásielkach, išlo skôr o nejakú úradnícku iniciatívu, ktorá sa občas stáva.



Usmernenie ministerstva vnútra



Minister vnútra si nemyslí, že by išlo o zámer poškodiť opozíciu. Otvárali sa obálky poslancom, tak na strane opozície, ako koalície, zdôraznil. Systém v parlamente by sa mal urobiť tak, aby vyhovel všetkým. Malo by sa tým asi zaoberať poslanecké grémium, dodal.





Zároveň vysvetlil, že samotné usmernenie rezortu vnútra bolo prijaté po tom, čo boli súdy a ďalšie inštitúcie konfrontované so zásielkami s nebezpečným odpadom, keď v obálkach boli stopové prvky rádioaktívneho prvku a nielen pracie prášky či cukor.



Richter hovorí o zlyhaní komunikácie



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) si myslí, že v kauze otvárania obálok poslancom išlo skôr o zlyhanie komunikácie. Ako v stredu po zasadnutí vlády povedal pre médiá, asi bolo treba si presne vyjasniť, čo znamená nariadenie ministerstva vnútra o zabezpečení bezpečnosti.





„Hovorím, že tam mohla byť chyba v komunikácii, pretože si bolo treba presne zadefinovať, čo znamená odporúčania MV a na základe toho postupovať. Na poslaneckom grémiu mali jednotliví predstavitelia parlamentných klubov byť informovaní, že niečo také sa robí, prečo a z akých dôvodov, že je to v záujme bezpečnosti,“ povedal Richter. Ako dodal, je presvedčený, že v tom prípade by to poslanci pochopili.



