Kaliňák s Gašparom vysvetľovali medializovaný policajný zásah voči mladej vodičke

Policajti netušili, kto je vo vozidle

Galko hovorí o zlyhaní policajtov

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Minister vnútra Robert Kaliňák a policajný prezident Tibor Gašpar dnes na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť vysvetľovali medializovaný policajný zásah voči mladej vodičke z augusta minulého roku.Ako po zasadnutí povedal pre médiá Gašpar, polícia pôvodne nezverejnila celé video, aby nemarila vyšetrovanie postupu policajtov, ktoré sa začalo ihneď po incidente.Policajti totiž v auguste zverejnili video, pri ktorom prenasledujú a následne za pomoci streľby zastavujú auto, v ktorom sa vezú štyri dievčatá. Vo videu, ktoré sa v médiách objavilo v marci, vodičku, ktorá vystúpila z auta, dokopú. Podľa policajného prezidenta však bola táto časť videa súčasťou vyšetrovacieho spisu."Ide o policajtov, ktorí doteraz nemali problém s porušením pravidiel," povedal Gašpar s tým, že policajti pôvodne prenasledovali vozidlo, ktorého vodič nezastavil a zaútočil autom na policajta."Policajti netušili, kto je vo vozidle, či to nie sú páchatelia nejakej závažnej trestnej činnosti," uviedol s tým, že po zastavení auta urobili zlé rozhodnutie a nesú za to trestnoprávnu a v dohľadnom čase aj pracovnoprávnu zodpovednosť. Zároveň pripomenul, že poškodená takisto čelí obvineniam, konkrétne z útoku na verejného činiteľa a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "V tomto prípade metanfetamínu," dodal.Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) si však myslí, že čas medzi tým, keď sa incident odohral a vznesením obvinenia voči trom policajtom vo februári bol "šialene dlhý". "Tuto vidím explicitné zlyhanie policajtov, ktorí mali vyšetrovať tento brutálny zákrok," povedal s tým, že zverejnenie iba časti videa v auguste bolo hrubou manipuláciou verejnej mienky.Ak by sa podľa Galka policajný prezident aj minister postavili k celej veci tak, ako by sa postaviť mali, už by podľa neho neboli vo svojich funkciách. Zároveň uviedol, že postup vyšetrovania policajnej inšpekcie by mala preveriť generálna prokuratúra.Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR obvinil vo februári v prípade dokopaného dievčaťa troch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Podľa rezortu vnútra im hrozí väzenie na štyri až 10 rokov.

Polícia v auguste minulého roka zverejnila video, na ktorom policajná hliadka v okolí Trnavy prenasleduje auto. Neskôr sa zistilo, že v ňom sedeli štyri dievčatá, pričom 21-ročná vodička nemala vodičský preukaz.



Auto pred policajtmi unikalo, pričom sa ho neúspešne pokúšali zastaviť a následne na jeho zastavenie použili zbrane, pričom vodičku postrelili do hrude a ucha. Neskôr sa do médii dostala dlhšia verzia videa, na ktorom do dievčaťa po tom, čo vystúpila z auta a skončila postrelená na zemi, kopali.



Podľa stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave sú traja policajti momentálne umiestnení na pozíciach, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s občanmi.

