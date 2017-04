Kajínek nemusí byť vinný, prezident Zeman zvažuje jeho omilostenie

PRAHA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman zvažuje udelenie milosti nájomnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi, ktorý bol 23. júna 1998 odsúdený na doživotie. "Je vo väzení asi 20 rokov a existujú dôvodné pochybnosti o jeho vine," povedal vo štvrtok Zeman v Čáslavi podľa servera iDNES.cz.



Ušiel z najprísnejšie stráženého väzenia .



Plzenský súd odsúdil Kajínka na doživotie za to, že v roku 1993 zastrelil v serpentínach pod plzenským väzením Bory podnikateľa Štefana Jandu a jeho osobného strážcu Juliána Pokoša. Druhý strážca útok prežil. Údajne zabíjal na objednávku.



Kajínek sa opakovane pokúšal dostať legálne na slobodu, usiloval sa o obnovenie procesu, ale neúspešne. V knihe, ktorú napísal, uvádza: "Za svoj život som bol štyrikrát odsúdený. Dvakrát za to, čo som naozaj urobil. Po štvrtý raz ma odsúdili za niečo, čo som vôbec neurobil, a ešte k tomu na doživotie."



V roku 2000 ušiel z najprísnejšie stráženého českého väzenia v Mírove, ktoré je umiestnené v stredovekom hrade v okrese Šumperk. Napriek rozsiahlemu pátraniu ho zadržali až o 40 dní v Prahe. Jeho životným príbehom sa inšpiroval český kriminálny film nazvaný Kajínek (2010). Obhajkyňa v ňom hľadá dôkazy o tom, či sa stal obeťou konšpirácie alebo či je naozaj chladnokrvný zabijak.



Milosti sú pre Zemana prežitkom



Zeman vo štvrtok povedal, že pred časom požiadal dnes už bývalú ministerku spravodlivosti Helenu Válkovou, aby preskúmala správnosť procesu s Kajínkom, ktorú spochybnil už jeden z jej predchodcov vo funkcii Pavel Rychetský. Z funkcie však bola odvolaná, preto k tomu nedošlo.



Český prezident sa po nástupe do funkcie vzdal udeľovania milostí, označil ich za prežitok a túto právomoc prenechal ministerstvu spravodlivosti. Súčasne udelenie milosti podmienil tým, že sa dotyčný nedopustil závažného trestného činu, že je v dôsledku vážnej choroby ohrozený na živote a že má domáce zázemie, ktoré ho po prepustení z väzenia prijme.



Ministerstvo spravodlivosti ČR dnes uviedlo, že návrh na milosť pre Kajínka prezidentovi nepredložilo, ale hlava štátu napriek tomu môže Kajínkovi milosť udeliť na základe vlastného rozhodnutia, informoval server iDNES.cz.



