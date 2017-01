KDH predbehlo Most-Híd, preferencie porástli aj kotlebovcom

Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku januára do parlamentu by sa dostalo osem strán, vrátane kresťanských demokratov (KDH). Najviac....

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku januára do parlamentu by sa dostalo osem strán, vrátane kresťanských demokratov (KDH). Najviac hlasov by získala strana Smer-SD, a to 27,7 percenta. Do parlamentu za túto stranu by si sadlo 44 poslancov. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 2. do 10. januára na vzorke 1000 respondentov.



Respondenti mali odpovedať na otázku: "Pred nedávnom sa konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí." Za stranou Smer-SD by podľa výsledkov prieskumu nasledovali strany Sloboda a Solidarita (SaS) s 13,1 percenta hlasov (21 mandátov) a Slovenská národná strana (SNS), ktorú by volilo 12,7 percenta opýtaných. Národniari by v parlamente obsadili 20 kresiel.



Most-Híd by mal v parlemente deväť kresiel



Strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko by sa do Národnej rady SR dostala s podporou 11,5 percenta voličských hlasov a získala by 18 mandátov. Hnutie OĽaNO-NOVA by získalo 8,7 percenta hlasov (14 mandátov), hnutie Sme Rodina - Boris Kollár by podporilo 7,7 percenta voličov (12 mandátov).



Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by volilo 7,1 percenta respondentov a získalo by jedenásť poslaneckých kresiel. Most-Híd, ktorý by sa stal poslednou parlamentnou stranou so ziskom 6,1 percenta hlasov, by obsadil v parlamente desať kresiel.



#Sieť má 1,2 percenta, SDKÚ by získala 0,1 percenta



Naopak, pred bránami parlamentu by ostali SMK-MKP so ziskom 3,2 percenta hlasov, #Sieť so ziskom 1,2 percenta, KSS s podporou 0,6 percenta voličov. Strana zelených Slovenska by mala podporu 0,3 percenta voličov a SDKÚ-DS by získala 0,1 percenta hlasov.



Agentúra AKO vyrátala preferencie z potenciálnej volebnej účasti 67,7 percenta respondentov. Nerozhodnutých bolo 16 percent respondentov, voliť by určite nešlo 14 percent respondentov a 2,3 percenta respondentov odmietlo prezradiť, koho by volilo.