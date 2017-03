KDH nepodporí kandidatúru Juraja Drobu na bratislavského župana

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Kresťanskodemokratické hnutie nepodporí kandidatúru poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraja Drobu na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.



Na sociálnej sieti to napísala členka predsedníctva KDH Eva Grey. KDH podľa informácií agentúry SITA v Bratislavskom kraji nepostaví vlastného kandidáta ani nevyjadrí podporu žiadnemu inému kandidátovi..





Zástupcovia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA), strany Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie v piatok rokovali o strategickej dohode súvisiacej s postupom vo voľbách do vyšších územných celkov.





Dohoda by mala získať definitívnu podobu po budúcotýždňovom rokovaní. "Vytvárame partnerstvo slušných ľudí a aj touto dohodou ukazujeme, že sme alternatívou pre túto krajinu,“ povedal po stretnutí predseda OĽaNO Igor Matovič.



Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka sa na dnešnom stretnutí posunuli o ďalší krok vpred k úspešnej a toľko potrebnej spolupráci strán predstavujúcich alternatívu pre túto krajinu. „Politika je o zodpovednosti. KDH je pripravené na dohodu o spoločnom postupe pre voľby do VÚC, parametre definujeme,“ povedal predseda KDH Alojz Hlina po stretnutí.



