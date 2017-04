K útoku v Petrohrade sa hlási Prápor Imáma Šamiľa, útok mal rozkázať vodca al-Káidy

K samovražednému bombovému útoku v petrohradskom metre z 3. apríla sa prihlásila málo známa skupina Prápor Imáma Šamiľa. Vyhlásila, že útočník....

PETROHRAD 25. apríla (WebNoviny.sk) - K samovražednému bombovému útoku v petrohradskom metre z 3. apríla sa prihlásila málo známa skupina Prápor Imáma Šamiľa. Vyhlásila, že útočník konal na rozkaz vodcu teroristickej siete al-Káida Ajmána Zawahrího.



Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na americkú organizáciu SITE, monitorujúcu aktivity militantov na internete. Prvotným zdrojom informácie však bola mauritánska tlačová agentúra ANI, ktorá často zverejňuje vyhlásenia džihádistov zo severnej a západnej Afriky..





"Na základe pokynov od Ajmána Zawahrího lev Akbaržon Džalilov, jeden z rytierov islamu z Práporu Imáma Šamiľa, podnikol hrdinskú operáciu v Petrohrade v čase návštevy zločinca (ruského prezidenta Vladimira) Putina," citovala z vyhlásenia práporu organizácia SITE.



Je to len začiatok



Podľa práporu bol útok v metre odplatou za ruské násilie voči moslimským krajinám, pričom zmienil Sýriu, Líbyu a ruskú Čečenskú republiku.



"Ruskej vláde, ktorá sa zjavne nepoučila zo svojej porážky v Afganistane, odkazujeme: táto operácia je len začiatok a to, čo príde, vás donúti na to zabudnúť, ak Alah dá," varoval prápor.



K výbuchu vo vozni metra došlo 3. apríla v momente, keď sa súprava nachádzala v tuneli medzi dvoma stanicami. Útok si vyžiadal 16 mŕtvych vrátane útočníka Džalilova a desiatky zranených.



Ako v utorok informovala agentúra RIA Novosti, úrady zadržali dosiaľ desať podozrivých. Riaditeľ Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Aleksandr Bortnikov oznámil, že už identifikovali objednávateľa útoku, meno však neprezradil.



Azimov viedol výcvik



FSB 20. apríla oznámila, že 19. apríla neďaleko Moskvy zatkla Akrama Azimova - staršieho brata muža, ktorý je obvinený zo zorganizovania útoku. Akram je podozrivý z poskytovania peňazí svojmu bratovi Abrorovi za účelom prípravy útoku v metre a z pomáhania pri kontaktovaní nešpecifikovaných teroristických organizácií.



Predpokladaný organizátor útoku Abror Azimov, ktorý údajne pochádza z Kirgizska, bol zatknutý 17. apríla v Moskve. Jeho právny zástupca povedal, že sa "v plnej miere priznal", že stál za zorganizovaním samovražedného útoku. Abror Azimov bol v poradí deviatou osobou zadržanou ohľadom útoku, ktorý vykonal Akbaržon Džalilov pôvodom z Kirgizska.



Ruské bezpečnostné orgány už predtým predpokladali, že Azimov "viedol výcvik samovražedného útočníka Džalilova". Ostatní ôsmi zadržaní - šiesti v Petrohrade a dvaja v Moskve - taktiež pochádzajú z regiónu Strednej Ázie.



,