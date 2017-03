K svojim úsporám v druhom pilieri sa od februára 2018 dostane viac sporiteľov

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválil parlament.



V roku 2015 pritom na tzv. programový výber úspor malo nárok približne 16 % sporiteľov a v prvom polroku minulého roka 8 % sporiteľov, ktorí získali nárok na dôchodok..





Najväčšia výhrada padla



Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy dostanú tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých poberaných dôchodkov, vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera, bude vyšší, ako je priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur.



"Naša najväčšia výhrada týmto padla, a preto je čas, aby sme prijali ústavný zákon o ochrane dôchodkového systému," uviedol po hlasovaní pre agentúru SITA podpredseda strany Most-Híd a štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna. Práve strana Most-Híd totiž v minulom volebnom období prijatie takéhoto ústavného zákona blokovala. Švejna upozornil na to, že za novelu zákona o druhom pilieri hlasovalo 126 poslancov a nepodporili ju len poslanci z klubu ĽS-Naše Slovensko. "Teraz je tá chvíľa, všetky demokratické strany sú za," povedal k dohode o ústavnom zákone o ochrane dôchodkového systému



V najbližších troch rokoch sa má vďaka novele zákona rozšíriť možnosť výberu formy vyplácania dôchodkových úspor približne 6,5 tisíca sporiteľom. "Nie je však možné očakávať, že ju aj všetci využijú. Prvý rok výplatnej fázy totiž ukázal, že 30 % kapitálu, ktorý mohol byť použitý na programový výber, bol napriek tomu použitý na poistný produkt," priznáva rezort.



Sociálna poisťovňa zverejní údaj



Počet sporiteľov, ktorým sa nerozšíri možnosť výberu formy vyplácania ich dôchodkových úspor, ministerstvo práce v nasledujúcich troch rokoch odhaduje na približne 6,4 tisíca ľudí. Približne 4,1 tisíca osôb pritom bude musieť čerpať nasporené prostriedky formou doživotného dôchodku a zhruba 2,3 tisíca sporiteľov nebude mať dostatočnú nasporenú sumu na kúpu doživotného dôchodku, a preto si bude môcť úspory z druhého piliera vybrať.



Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa bude určovať vždy k 30. novembru kalendárneho roka a bude platiť celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa bude tento údaj zverejňovať na svojej internetovej stránke. Prvýkrát tak urobí 1. februára budúceho roka, keď stanoví priemernú sumu starobnej penzie k 30. novembru 2017, vzťahujúcu sa na rok 2018.



Výška priemerného starobného dôchodku, ktorá sa bude v tomto prípade brať do úvahy, bude vyššia ako suma priemerného starobného dôchodku, ktorý v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa. Starobnú penziu totiž Sociálna poisťovňa v súčasnosti vypláca v priemernej výške 417,50 eura. Táto čiastka však zahŕňa aj dôchodky, na ktoré vznikol nárok do 31. decembra 2003, a preto je nižšia ako priemerná suma dôchodku, ktorá sa bude brať do úvahy pri nároku na výber úspor z druhého piliera.