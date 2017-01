K novoročnému útoku v Istanbule sa prihlásil Islamský štát

ISTANBUL 2. januára (WebNoviny.sk) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila v pondelok k útoku na nočný klub v Istanbule, pri ktorom ozbrojený muž počas osláv príchodu nového roka zastrelil 39 ľudí. Podľa vyhlásenia zverejneného na internete, z ktorého citovala britská stanica BBC, bol vykonávateľom útoku "hrdinský vojak" IS.



Turecké denníky Hürriyet a Karar už predtým uviedli s odvolaním sa na nemenované zdroje, že vyšetrovatelia podozrievajú zo streľby v istanbulskom klube Reina práve IS.



Zatiaľ unikajúceho ozbrojenca identifikovali tieto noviny ako osobu pochádzajúcu zo strednej Ázie, pravdepodobne z Uzbekistanu alebo Kirgizska. Nie je pritom vylúčené, že ide o člena tej istej bunky IS, ktorá stojí za teroristickým útokom na istanbulskom Atatürkovom letisku z júna 2016.



Páchateľ útoku z noci na nedeľu najskôr zabil policajta a ďalšieho muža pred istanbulským nočným klubom Reina, načo začal strieľať na ľudí zabávajúcich sa vnútri. Celkovo pritom vypálil najmenej 180 projektilov. Takmer dve tretiny obetí na životoch tvoria cudzinci, pochádzajúci z veľkej časti z krajín Blízkeho východu.



Islamský štát je podľa BBC spájaný s najmenej dvoma útokmi, ktoré otriasli Tureckom počas uplynulého roka. Turecko vojensky zasahuje proti militantom IS v susednej Sýrii.