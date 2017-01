KĽDR odpáli medzikontinentálnu raketu, keď to uzná za vhodné

PCHJONGJANG 9. januára (WebNoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) si vyhradzuje právo vyskúšať medzikontinentálnu balistickú raketu, keď to uzná za vhodné, vyhlásilo dnes severokórejské ministerstvo zahraničných vecí.



"Medzikontinentálnu balistickú raketu odpálime kedykoľvek a kdekoľvek na základe rozhodnutia najvyššieho velenia," uviedol podľa severokórejskej tlačovej agentúry hovorca ministerstva zahraničných vecí v Pchjongjangu.



Vodca KĽDR Kim Čong-un vo svojom novoročnom prejave uviedol, že KĽDR vstúpila do "poslednej fázy" vývoja medzikontinentálnej balistickej rakety. Kim však vyslovene nepovedal, že Severná Kórea má v pláne takúto raketu aj vyskúšať.



Dosluhujúci americký minister obrany Ash Carter v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty zostrelia každú severokórejskú raketu, ktorá by mohla smerovať na územie Spojených štátov alebo niektorého z ich spojencov.