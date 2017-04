K nadštandardným pozemkom patria nadštandardné služby

Bratislava, 4.apríla 2017 ( WBN/PR ) Stavba rodinného domu je veľká investícia nie len z hľadiska financií, ale aj času. Samotnej výstavbe predchádza zdĺhavý proces vybavovačiek a papierovačiek. Pozornosť treba venovať výberu architekta a následne aj výberu dodávateľa stavby.Pozemok v tej správnej štvrti .Veľký vplyv na to, koľko času a úsilia treba do stavby domu investovať, závisí aj od samotného pozemku . Z tohto pohľadu sú určite vo výhode stavebníci, ktorí kúpili stavebnú parcelu v developovanej oblasti, akou sú napríklad Záhorské sady. „Našim klientom pomáhame už pri výbere pozemku. Vieme im poskytnúť architekta, ktorý umiestňuje základnú hmotu domu na vybraných pozemkoch, čo im pomáha pri finálnom rozhodnutí,“ hovorí Jozef Šimek, Head of Sales v Penta Investments. „Priemerná výmera predaného pozemku v tomto obytnom areáli, je 1100 m2, pričom v území sú pozemky až do výmery 4000 m2“, dodáva.Okrem toho, že sa stavebné pozemky v Záhorských sadoch nachádzajú v kultivovanom prostredí komplexne riešeného areálu s kontrolovaným vstupom, každá parcela má už vybudovanú príjazdovú cestu ako aj všetky prípojky a siete. To stavebníkom uľahčí nie len samotný proces výstavby, ale zjednoduší tiež fázu získavania stavebného povolenia. Vyjadrenie od správcov sietí totiž stavebníci získajú rýchlo a bez prieťahov.Pre koho má čas väčšiu hodnotu ako peniaze, môže využiť služby špecializovanej firmy už aj v tomto prípravnom štádiu a dať si vybaviť stavebné povolenie a iné úradné náležitosti takpovediac „na kľúč“. „Rovnako aj v tomto ohľade vieme našim klientom odporučiť spoľahlivých špecialistov v oblasti inžinierskej činnosti, ktorí im pomôžu v procese vybavovania povolení,“ konštatuje Jozef Šimek a pokračuje: „V prípade záujmu môžeme pomôcť aj pri zabezpečení financovania, kde banka vie poskytnúť financovanie až do výšky 80 % z ceny pozemku, pričom potrebný nie je ani znalecky posudok.“Majitelia pozemkov v Záhorských sadoch nezostanú bez podpory developéra ani v štádiu riešenia samotnej stavby. „Radi odporučíme niekoľko architektonických ateliérov, s ktorými mame skúsenosti v území a vieme, že ich projekty sú klientmi dobre vnímané. Poradíme s výberom stavebných firiem, z ktorých si klient môže vytendrovať preferovanú a taktiež mame dodávateľov, ktorí našim klientom vedia poskytnúť zaujímavé zľavy,“ uzatvára Šimek.Záhorské sady, ako novovznikajúci obytný súbor, už postupne dostávajú svoju tvár. Predaných je asi 70 pozemkov, pričom približne na polovici z nich už vyrástli domy a reálne sa v nich býva. Zvyšné sú v rôznej fáze prípravy alebo výstavby. Na území bolo vybudovaných aj 46 radových domov, ktoré sa veľmi rýchlo vypredali a aktuálne prichádza na trh posledná fáza s 24 domami. Vďaka presne stanoveným regulatívom platným pre toto územie je vznikajúca zástavba vyvážená a vizuálne zosúladená. Na ihrisku a v uličkách nikdy nechýbajú deti, ktoré sa tu môžu bezpečne vyšantiť na preliezačkách, jazdou na bicykli alebo pri púšťaní šarkanov. Ideálne prostredie na relax pri krátkej prechádzke ponúka napríklad aj upravené okolie Vápenického potoka.