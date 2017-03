Južná Kórea začala s vyťahovaním potopeného trajektu Sewol

SOUL 22. marca (WebNoviny.sk) - Južná Kórea začala v strredu so zložitým procesom vyťahovania trajektu Sewol, ktorý sa potopil v apríli 2014, pričom zahynulo 304 ľudí. Operáciu spustila juhokórejská vláda po niekoľkých hodinách príprav a testov, informoval predstaviteľ ministerstva pre oceány a rybolov, ktorý si neželal byť menovaný.



Pod vrak ležiaci vyše 40 metrov pod hladinou pri ostrove Čindo neďaleko juhozápadného pobrežia Kórey, umiestnili potápači 66 oceľových lán. Tie sú pripojené ku kovovým zdvíhacím plošinám, ktorých montážou strávili celé mesiace. Ministerstvo dúfa, že pri dobrých poveternostných podmienkach by sa mohlo podariť zdvihnúť do štvrtkového rána vrchnú časť vraku až do výšky 13 metrov nad morskú hladinu..



Následne by sa malo začať s nakladaním vraku do čiastočne ponorného plavidla, ktoré ho prevezie na pevninu. Očakáva sa, že celý proces, vrátane odčerpania vody a paliva z potopeného trajektu, potrvá niekoľko nadchádzajúcich dní. Potrebné testy na zdvihnutie vraku vykonali potápači ešte v nedeľu, celá operácia sa však presunula až na dnes, keďže niektoré z oceľových lán sa pri tejto skúške zaplietli.



Pri potopení trajektu Sewol zahynulo 16. apríla 2014 oficiálne 295 ľudí, pričom deväť je doposiaľ nezvestných. Rodiny týchto nezvestných teraz dúfajú, že ich telá objavia vo vraku lode. Väčšina z obetí tragédie boli študenti, ktorí smerovali na exkurziu na ostrov Čedžu. Zachrániť sa podarilo iba 172 zo 476 ľudí na palube.