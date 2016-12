Justin Bieber čelí žalobe, vydali na neho zatykač

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Kanadský spevák Justin Bieber čelí žalobe za napadnutie fotografa.



K incidentu údajne došlo v novembri 2013 v Buenos Aires. Fotograf Diego Pesoa tvrdí, že Bieber prikázal ochranke, aby ho napadla a okradla, keď sa snažil interpreta odfotiť, ako odchádza z nočného klubu INK.



Dvadsaťdvaročného speváka v novembri 2014 predvolali na argentínsky súd, aby sa k obvineniu vyjadril. Rodák z kanadského Londonu tak však neurobil a sudca následne vydal zatykač a nariadil "okamžité zatknutie" Biebera aj jeho dvoch bodyguardov Huga Alcidesa Hesnyho a Terrencea Rechea Smallsa. Podľa nemenovaných zdrojov portálu TMZ.com sa spevákovi právni zástupcovia pokúsia o stiahnutie žaloby.



, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015).



Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať okrem iného jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, 14 Billboard Music Awards, dvanásť American Music Awards či 16 Teen Choice Awards.



Informácie pochádzajú z webstránky www.tmz.com a archívu agentúry SITA.