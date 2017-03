Jurčo opäť len medzi náhradníkmi, pôjde skôr v šľapajach Sekáča než Pánika

CHICAGO 16. marca (WebNoviny.sk) - Trejd z Detroitu do Chicaga preňho mohol byť vykúpením, ale po šiestich zápasoch bez bodu sa slovenský hokejista Tomáš Jurčo už druhý raz po sebe ocitol len medzi zdravými náhradníkmi.



Blackhawks oba duely vyhrali zhodne 4:2. "Je ešte veľmi skoro, no Tomáš Jurčo zatiaľ vyzerá skôr ako Jiří Sekáč než Richard Pánik," napísal na twitter Mark Lazerus zo Chicago Sun-Times..





Kým český krídelník Sekáč, aktuálne už v službách Kazane v KHL, po výmene z Anaheimu do Chicaga v januári 2016 mal v šiestich dueloch jednu asistenciu a klub ho potom umiestnil na waiver listinu, Jurčov krajan Pánik si po vlaňajšom trejde z Toronta postupne vybojoval stabilné miesto v zostave "jastrabov" a v tejto sezóne si dokonca utvoril osobný rekord v produktivite.



Dvadsaťštyriročný krídelník Jurčo v treťom útoku Chicaga s ďalším Slovákom Mariánom Hossom mal v šiestich dueloch v štatistkách len dve trestné minúty a šesť neúspešných striel.