Jurčo aj tréner Chicaga veria, že strelený gól mu dodá sebadôveru

CHICAGO 30. marca (WebNoviny.sk) - Hoci v prvých deviatich zápasoch po výmene z Detroitu v drese Chicaga nebodoval, slovenský hokejista Tomáš Jurčo nepochyboval o svojom mieste v klubových plánoch."Nemal som obavy. Keďže ma vytrejdovali, myslím si, že niečo vo mne museli vidieť," hovoril pre web Chicago Sun Times 24-ročný krídelník po svojom premiérovom góle aj bode vo farbách Blackhawks..Prišiel v pondelok na ľade Tampy Bay, kde zvýšil na priebežných 3:1, ale hostia napokon prehrali 4:5 po predĺžení. Bol to prvý zásah rodeného Košičana v NHL od 18. februára 2016."Bolo pre mňa dôležité skórovať. Celú sezónu triafam do žŕdok, puky sa mi zle odrážajú. Konečne sa to otočilo a môj pokus skončil v bránke," uľavilo sa Jurčovi, ktorý bojuje o jedno z dvoch miest v zostave Chicaga s kvartetom Andrew Desjardins, Jordin Tootoo, Dennis Rasmussen a John Hayden.







"V každom zápase sa snažím hrať čo najlepšie. Samozrejme, čím viac času trávim na ľade, tým väčšmi narastá moja sebadôvera. Potreboval som nejaký čas, aby som sa zlepšil a mám pocit, že to prichádza. Som blízko toho, kde chcem byť," doplnil Tomáš Jurčo."Azda ho tento gól dostane do pohody. Absencia sebadôvery je prekážka, ktorá vám niekde vzadu vŕta mysľou. Takýto moment môže odrazu všetko uvoľniť," tvrdí tréner Joel Quenneville.Po takmer dvanásťminútovej porcii a osemnástich striedaniach na ľade Tampy . Jurčo má po jedenástich dueloch v drese Blackhawks bilanciu 1+0.