Jurčina je mimo hry, skúsený bek podstúpi operáciu ramena

Slovenský hokejový obranca Milan Jurčina absolvuje operáciu ramena, nepomôže nemeckému klubu Thomas Sabo Ice Tigers vo zvyšku play-off DEL.

Mužstvo....

NORIMBERG 25. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Milan Jurčina absolvuje operáciu ramena, nepomôže nemeckému klubu Thomas Sabo Ice Tigers vo zvyšku play-off DEL.





Mužstvo z Norimbergu je v semifinále vyraďovacej časti súťaže a vedie nad Wolfsburgom 1:0 na zápasy. Informáciu o Jurčinovej indispozícii a chirurgickom zákroku priniesol web Eishockey Magazin..



Tridsaťtriročný rodák z Liptovského Mikuláša Jurčina so skúsenosťami aj zo zámorskej NHL (odohral v nej 451 duelov) podpísal vo februári s Ice Tigers nový kontrakt do konca sezóny 2018/2019. Do Norimbergu prišiel pred aktuálnou sezónou z mužstva ligového konkurenta Eisbären Berlín.