Juraj Štefanka aj brankár Valent sú na odchode z HK Nitra

NITRA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Káder slovenského hokejového vicemajstra HK Nitra opúšťajú skúsený útočník Juraj Štefanka a brankár Michal Valent. Vedenie tímu sa rozhodlo, že so spomenutou dvojicou nepredĺži zmluvy, informuje o tom oficiálny web klubu spod Zobora.





Štyridsaťjedenročný Štefanka dostal ponuku pracovať s nitrianskou mládežou, ale on sám by rád ešte pokračoval v hráčskej kariére. V materskom klube strávil ostatné tri sezóny, v predchádzajúcej s majstrovskou bodkou..



O desať rokov mladší Valent prišiel Nitry v októbri 2014 po viacročnom pôsobení v Česku."V ďalšej hokejovej budúcnosti prajeme obom veľa šťastia," uvádza sa na webe HK Nitra.



