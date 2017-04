Juraj Kucka by mohol z AC Miláno zamieriť do konkurenčného FC Turín

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka by po skončení aktuálnej sezóny mohol z AC Miláno zamieriť do konkurenčného FC Turín. Chýry z vlaňajšieho....

MILÁNO 5. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka by po skončení aktuálnej sezóny mohol z AC Miláno zamieriť do konkurenčného FC Turín. Chýry z vlaňajšieho leta v utorok oživil taliansky portál Tuttosport, odkázal na neho web newsmondo.it.





O 30-ročného stredopoliara "rossoneri" mal už pred touto sezónou záujem srbský tréner Turínčanov Siniša Mihajlovič, ktorý počas uplynulého ročníka viedol Kucku v AC..





Spomenutý zdroj vyrukoval s informáciou, že Kucka, ktorý počas ostatných týždňoch viackrát chýbal v základnej zostave svojho mužstva, nemusí byť súčasťou ďalších plánov kormidelníka milánskeho klubu Vincenza Montellu. Bývalý hráč Ružomberka, Sparty Praha a FC Janov zasiahol v Serie A 2016/2017 do 25 stretnutí, strelil tri góly. V národnom pohári Coppa Italia pridal v januári presný zásah práve do siete FC Turín.









