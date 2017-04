Juniorské somelierske majstrovstvá Slovenska majú šampióna



Bratislava, 7.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Tento ročník sa majstrovstiev zúčastnilo 22 súťažiacich z 11 škôl celého Slovenska. Najvyššie ocenenie získala Miriama Havettová zo SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Už po štvrtýkrát si študenti, pracovníci v gastronómii a somelieri do 21 rokov zmerali sily nielen v teoretických, ale aj praktických znalostiach o víne. Až 22 mladých vinárskych talentov sa stretlo v priestoroch Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Víťazom Vitis Trophée junior pre rok 2017 sa stala Miriama Havettová zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, ktorá presvedčila odbornú porotu ukážkovými teoretickými poznatkami, ako aj praktickými zručnosťami. „Som rada, že energia a čas, ktorú som venovala do prípravy na súťaž, priniesli takýto skvelý výsledok. Posúva ma to vpred a už teraz sa teším, ako sa naučím ešte viac o práci s vínom. Chcem sa tomu venovať aj po skončení školy,“ dodáva víťazka Miriama. Ďalšie medailové pozície obsadili Miroslav Szabó z rovnakej strednej školy a Patrícia Bačová zo Spojenej školy Modrý Kameň.



Teoretická časť súťaže sa skladala z testu so všeobecnými otázkami z oblasti vinárstva a vinohradníctva na Slovensku a vo svete, gastronómie a somelierstva. Praktická časť preverila schopnosti správne posúdiť a senzoricky zhodnotiť vlastnosti nápojov, ako aj zručnosti v servise vína. Výsledky teoretickej a praktickej časti rozhodli o tom, ktorí traja najlepší somelieri postúpili do finále. V ňom si zmerali sily v troch disciplínach – odporučenie vhodných nápojov k menu, popis senzorických vlastností vína a servis šumivého vína. .



Na súťažiacich odborným okom dozerala hodnotiaca komisia, ktorej predsedom bola hlavná enologička spoločnosti Hubert J.E. Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. „Aj tento ročník ukázal, že nám rastie ďalšia generácia kvalitných somelierov. Z ich zručností je citeľná láska k vínu, čo je veľkou devízou pre ich budúce profesionálne povolanie somelierov,“ zhodnotila výsledky súťaže. Ďalšími členmi odbornej komisie boli aj Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov SR, Juraj Kordiak, somelier spoločnosti Hubert J.E. a technológ spoločnosti Hubert J.E., Ing. Juraj Slováček.