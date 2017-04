Juncker potvrdil, že Rakúsko musí plniť dohodu o prerozdeľovaní migrantov

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker odpovedal zamietavo na požiadavku Rakúska, aby bolo naďalej vyňaté z programu prerozdelenia....

VIEDEŇ/BRUSEL 6. apríla (WebNoviny.sk) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker odpovedal zamietavo na požiadavku Rakúska, aby bolo naďalej vyňaté z programu prerozdelenia migrantov, na ktorom sa EÚ dohodla v roku 2015. V dnešnom liste adresovanom rakúskemu kancelárovi Christianovi Kernovi potvrdil predošlé stanovisko EK, že Viedeň musí dodržať svoje záväzky.



Kern písal do Bruselu .



Šéf rakúskej vlády minulý týždeň napísal do Bruselu v snahe získať novú výnimku alebo odklad, pokiaľ ide o prijímanie migrantov na základe povinných kvót EÚ. Rakúsko bolo od až do minulého roka oslobodené od povinnosti prevziať migrantov z iných krajín EÚ, keďže predtým samo prijalo vysoký počet žiadateľov o azyl.





Podľa Junckera však táto krajina už nie je vystavená takej záťaži ako v období vrcholiacej migračnej krízy. Očakáva preto, že "si splní svoje právne záväzky a začne s relokáciami rovnako tak z Talianska, ako aj z Grécka". Brusel pritom nezabúda na to, čo Rakúsko v súvislosti s migračnou krízou doteraz urobilo, dodal šéf EK.



Prerozdelia 160 000 migrantov



Predstavitelia EÚ odsúhlasili v roku 2015 mechanizmus, prostredníctvom ktorého by malo byť do konca septembra 2017 prerozdelených medzi členské štáty 160 000 migrantov, ktorí dorazili do Grécka či Talianska. Podľa prijatých kvót pripadá na Rakúsko približne 1900 z týchto osôb.



Hovorca rakúskeho ministerstva vnútra po zverejnení Junckerovej odpovede vyhlásil, že Rakúsko si začne plniť povinnosti vyplývajúce z relokačnej dohody. Úrad kancelára Kerna označil stanovisko šéfa EK za dobrý základ pre ďalšie rokovania o programe prerozdeľovania migrantov a dodal, že vidí určitý "priestor" na úpravu počtu prijatých osôb a príslušného časového rámca.



,