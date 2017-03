Juhokórejský súd vydal zatykač na zosadenú prezidentku Pak Kun-hje

SOUL 30. marca (WebNoviny.sk) - Juhokórejský súd vydal zatykač na zosadenú prezidentku Pak Kun-hje, ktorá čelí obvineniam z úplatkárstva, zneužitia právomocí a vyzradenia štátneho tajomstva.



O vydanie zatykača požiadala v pondelok prokuratúra, ktorá potrebu uvalenia väzby zdôvodňovala závažnosťou spáchaných trestných činov i obavami, že by obvinená mohla zničiť niektoré dôkazy..



Žiadosť prokuratúry schválil príslušný súd v juhokórejskej metropole Soul po takmer deväť hodín trvajúcom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnila aj samotná exprezidentka (65). Na základe súdneho rozhodnutia ju majú umiestniť do väzobného zariadenia južne od Soulu.



Pak Kun-hje sa tak stala v poradí treťou juhokórejskou hlavou štátu, na ktorú bol vydaný zatykač, informovala agentúra Jonhap.



O definitívnom odvolaní z postu prezidentky rozhodol 10. marca osemčlenný senát ústavného súdu. K jej odvolaniu došlo na základe obvinení, že sa spolčila so svojou dlhoročnou dôverníčkou Čche Son-sil v záujme vylákania peňazí od najväčších spoločností krajiny. Pak Kun-hje mala pritom svojej dôverníčke protizákonne dovoliť z ústrania manipulovať vládnymi záležitosťami.



Nové prezidentské voľby sa musia konať do 60 dní od zosadenia prezidenta, pričom sa predpokladá, že sa tak stane 9. mája.