Juhokórejská prokuratúra obžalovala zosadenú prezidentku zo zneužitia právomocí

SOUL 17. apríla (WebNoviny.sk) - Juhokórejská prokuratúra obžalovala v pondelok zosadenú prezidentku Pak Kun-hje a jej prípad predložila súdu. Informovala o tom agentúra AP.



Prvá juhokórejská prezidentka čelí obvineniam z úplatkárstva, zneužitia právomocí a vyzradenia štátneho tajomstva. Obvinenia však odmieta. Súdny proces by sa mal začať v najbližších týždňoch. Môže trvať až šesť mesiacov a počas neho Pak Kun-hje zostane vo väzbe. .



Exprezidentku zatkli v marci



Exprezidentku 31. marca zatkli a previezli do väzobného zariadenia nachádzajúceho sa južne od metropoly Soul po tom, ako na ňu vydali zatykač. O vydanie zatykača požiadala prokuratúra, ktorá potrebu uvalenia väzby zdôvodňovala závažnosťou spáchaných trestných činov i obavami, že by obvinená mohla zničiť niektoré dôkazy.



Pak Kun-hje sa tak stala v poradí treťou juhokórejskou hlavou štátu, na ktorú bol vydaný zatykač. Juhokórejský parlament odhlasoval dočasné odvolanie prezidentky vlani 9. decembra. O definitívnom odvolaní Pak Kun-hje z funkcie rozhodol 10. marca osemčlenný senát ústavného súdu.



Nové voľby budú do 60 dní



K jej odvolaniu došlo na základe obvinení, že sa spolčila so svojou dlhoročnou dôverníčkou Čche Son-sil v záujme vylákania peňazí od najväčších spoločností krajiny. Pak Kun-hje mala pritom svojej dôverníčke protizákonne dovoliť z ústrania manipulovať vládnymi záležitosťami.



Nové prezidentské voľby sa musia konať do 60 dní od zosadenia prezidenta, pričom sa predpokladá, že sa tak stane 9. mája.