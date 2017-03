John Legend

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Americký spevák John Legend zverejnil pieseň In America. Novinka vznikla k historickému seriálu Underground (2016), ktorý sleduje skupinu otrokov snažiacich sa ujsť z bavlníkových plantáží za slobodou.John Legend zverejnil pieseň In America, vznikla k historickému seriálu Underground .Tridsaťosemročný interpret sa na projekte podieľa ako výkonný producent. "In America vznikla približne v tom čase, keď som pracoval na mojom zatiaľ poslednom albume Darkness and Light. Je to skladba, pri ktorej písaní som myslel na dvojakosť Ameriky, ktorá je známa ako miesto slobody, rovnoprávnosti a ako miesto, kde každý niečo dokáže. Pieseň poukazuje na napätie medzi prísľubom Ameriky, ideálmi o Amerike a na to, ako v praxi niekedy nežijeme podľa týchto ideálov," povedal hudobník o nahrávke v stanovisku. Legendovi priaznivci si skladbu môžu vypočuť napríklad na službe Spotify.

John Legend vlastným menom John Roger Stephens, mal na konte dve demá, keď v roku 2001 stretol rappera Kanyeho Westa, ktorý mu pomohol presadiť sa v hudobnom priemysle.Ešte pred vydaním debutového albumu Get Lifted (2004) na seba upozornil spoluprácami s viacerými interpretmi ako Jay Z, Alicia Keys či Lauryn Hill. Po spomínanom debute nasledovali sólovky Once Again (2006), Evolver (2008), Love In The Future (2013) a spomínaná Darkness And Light (2016). Okrem toho vydal tiež štyri koncertné nahrávky, spoločný album s The Roots s názvom Wake Up! (2010) a podieľal sa aj na nahrávke Cruel Summer (2012) labelu G.O.O.D Music.Na konte má desať cien Grammy a získal tiež Oscara a Zlatý glóbus za pieseň Glory, ktorú nahral s rapperom Commonom na soundtrack snímky Selma (2014). Okrem hudby sa venuje aj herectvu, predstavil sa napríklad vo filme La La Land (2016).Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.