John Goodman má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy

Americký herec John Goodman má od piatku hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Šesťdesiatštyriročný rodák z Missouri dostal hviezdu s číslom....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Americký herec John Goodman má od piatku hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.



Šesťdesiatštyriročný rodák z Missouri dostal hviezdu s číslom 2604, pričom na ceremoniáli ho sprevádzali kolegovia Jeff Bridges, Tom Hiddleston, Emile Hirsch a Brie Larson. Goodmanova hviezda sa nachádza na Hollywood Boulevard, priamo pred hollywoodskym múzeom voskových figurín..



sa preslávil najmä úlohou Dana Connera v sitcome Roseanne (1988 - 1997), za ktorú získal v roku 1993 Zlatý glóbus. Okrem toho si zahral napríklad v snímkach ako Zmätky v Arizone (1987), Barton Fink (1991), Flintstonovci (1994), Big Lebowski (1998), Blues Brothers 2000 (1998), Dotyk smrti (1999), Braček, kde si? (2000), Divoké kočky (2000), Umelec (2011), Trouble with the Curve (2012), Let (2012), Argo: Nebezpečný útek (2012), Vo štvorici po opici 3 (2013), Vnútri Llewyna Davisa (2013), Stážisti (2013), Pamiatkari (2014), Chaos na Vianoce (2015), Trumbo (2015), Patriots Day (2016) či Kong: Ostrov lebiek (2017).



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.



, ,