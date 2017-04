Johan Cruyff by mal 70 rokov, štadión Ajaxu ponesie meno futbalovej legendy

AMSTERDAM 25. apríla (WebNoviny.sk) - Štadión najslávnejšieho holandského klubu Ajax Amsterdam ponesie meno velikána svetového futbalu Johana Cruyffa. V utorok, teda v deň, keď by elegán trávnikov oslávil 70. narodeniny, informovali o dohode predstavitelia mesta, štadióna a klubu.



"Chceme vzdať adekvátny hold najlepšiemu futbalistovi, akého Amsterdam a Holandsko kedy poznali," uviedli vo vyhlásení. Všetky náležitosti by mali uzavrieť v priebehu šiestich mesiacov..





Ajax momentálne hráva svoje domáce stretnutia v Amsterdam Arene, po novom to bude v Johan Cruijff Arene (do úvahy vzali verziu priezviska podľa holandského pravopisu, pozn.). Cruyff odišiel na večnosť vlani v marci po boji s rakovinou.







získal ako prvý tri razy ocenenie pre najlepšieho hráča roka na svete (1971, 1973, 1974). Rodák z Amsterdamu zanechal ako ofenzívny stredopoliar či útočník výraznú stopu najmä v Ajaxe (1964 - 1973), FC Barcelona (1973 - 1978) a holandskej reprezentácii (1966 - 1977). V rokoch 1971 - 1973 pomohol Ajaxu k zisku troch triumfov v sérii v Pohári európskych majstrov (PEM), predchodcovi Ligy majstrov. V drese národného mužstva "Oranjes" odohral 48 zápasov, dal 33 gólov a získal striebro na MS 1974. Ako tréner priviedol FC Barcelona k jej prvému triumfu v EPM (1992), v rokoch 1991 - 1994 s katalánskym klubom štyri razy po sebe ovládol najvyššiu španielsku ligovú súťaž.



